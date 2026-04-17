Ahrweiler empfängt Kirchberg ABC stellt vier Neue vor, TuS stellt sich dem Top-Team Mirko Bernd 17.04.2026, 09:32 Uhr

i Der Ahrweiler BC ist derzeit kaum zu stoppen - mit fairen Mitteln zumindest nicht. Im Hinspiel versuchte es Louis Wilki (links) bei Ümit Kuzu mal mit einem Trikotzupfer, aber es half damals auch nicht. Der ABC gewann in Kirchberg mit 2:0, Kuzu erzielte das 1:0. Am Sonntag um 14.30 Uhr steht das Rückspiel an, der TuS reist als Zehnter zum Ersten. PHOTO MOMENTS - DENNIS IRMITER

Vor dem Rheinlandliga-Heimspiel von Spitzenreiter Ahrweiler BC gegen den Zehnten TuS Kirchberg gibt es die eine oder andere Personalie bei beiden Klubs zu vermelden. Allerdings gilt das Interesse beider Trainer in erster Linie dem Spiel an sich.

Was Markus Pazurek wohl früher gedacht hat, wenn sein Lehrer gesagt hat, dass jeder seine Hausaufgaben machen muss? Um es vorwegzunehmen: Es ist nicht überliefert. Aber es war auch anders gemeint als heute, wenn sich der Spielertrainer des Fußball-Rheinlandliga-Spitzenreiters Ahrweiler BC wiederholt: „Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen.







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