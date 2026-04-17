Vor dem Rheinlandliga-Heimspiel von Spitzenreiter Ahrweiler BC gegen den Zehnten TuS Kirchberg gibt es die eine oder andere Personalie bei beiden Klubs zu vermelden. Allerdings gilt das Interesse beider Trainer in erster Linie dem Spiel an sich.
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Was Markus Pazurek wohl früher gedacht hat, wenn sein Lehrer gesagt hat, dass jeder seine Hausaufgaben machen muss? Um es vorwegzunehmen: Es ist nicht überliefert. Aber es war auch anders gemeint als heute, wenn sich der Spielertrainer des Fußball-Rheinlandliga-Spitzenreiters Ahrweiler BC wiederholt: „Wir müssen weiter unsere Hausaufgaben machen.