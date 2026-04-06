Redon Thaqi geht es besser ABC-Spielertrainer Pazurek: Das ist das Allerwichtigste Mirko Bernd 06.04.2026, 10:52 Uhr

i Beim Ahrweiler BC und nicht nur dort, wird gehofft, dass Redon Thaqi (vorne) bald wieder auf dem Platz steht. Nach einem Zusammenprall am Karsamstag mit einem Teamkollegen musste er per Hubschauer ins Krankenhaus nach Bonn gebracht werden, dort ist er noch, befindet sich aber auf dem Weg der Besserung. Jörg Niebergall

Nach dem folgenschweren Zusammenprall am vergangenen Samstag zwischen René Ebersbach und Redon Thaqi, bei dem Thaqi kurz das Bewusstsein verloren hatte, ins Krankenhaus geflogen wurde, geht es dem ABC-Offensivakteur wieder besser.

Es war eine Szene, die niemand braucht und bei der alle gehofft haben, dass sie gut ausgeht: Beim 2:1-Sieg des Ahrweiler BC in der Fußball-Rheinlandliga daheim gegen die SG Mülheim-Kärlich war der Ahrweilerer Redon Thaqi mit seinem Teamkollegen René Ebersbach zusammengeprallt.







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