Nach dem folgenschweren Zusammenprall am vergangenen Samstag zwischen René Ebersbach und Redon Thaqi, bei dem Thaqi kurz das Bewusstsein verloren hatte, ins Krankenhaus geflogen wurde, geht es dem ABC-Offensivakteur wieder besser.
Lesezeit 1 Minute
Es war eine Szene, die niemand braucht und bei der alle gehofft haben, dass sie gut ausgeht: Beim 2:1-Sieg des Ahrweiler BC in der Fußball-Rheinlandliga daheim gegen die SG Mülheim-Kärlich war der Ahrweilerer Redon Thaqi mit seinem Teamkollegen René Ebersbach zusammengeprallt.