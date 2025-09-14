Sechs mal drei macht 18: So einfach, wie diese Rechnung, ist es in den Spielen manchmal dann doch nicht. Auch nicht für Rheinlandliga-Tabellenführer, der sich aber am Ende sicher mit 3:0 gegen Aufsteiger Wirges durchsetzte.

Das halbe Dutzend ist voll: Durch einen 3:0 (1:0)-Erfolg über Aufsteiger Spvgg EGC Wirges hat der Ahrweiler BC die Tabellenführung in der Fußball-Rheinlandliga mit dem sechsten Dreier im sechsten Spiel verteidigt. „Das ist keine Selbstverständlichkeit“, betonte ABC-Trainer Mike Wunderlich, während den Gästen ihr dezimiertes Aufgebot Probleme bereitet hatte. Die Westerwälder sind mit sieben Punkten Elfter.

Im Detail: Keeper Marius Schröder hatte schon beim Aufwärmen passen müssen, A-Junior Leon Odenthal ersetzte ihn – zu ihm später noch. Später musste Euan Williams-Noss verletzt vom Feld, ihm war Ahrweiler Nam-Ju Lee, als der EGC-Angreifer auf dem Weg zum Tor war, in die Parade gefahren. „Ein Schlag auf den Oberschenkel“, so EGC-Trainer Sven Baldus, der auf mehr personelle Optionen nächste Woche hofft. Auf dem Spielberichtsbogen stand zwar Pascal Schmidt, der war aber nicht vor Ort. Somit standen nur drei Ersatzspieler zur Verfügung.

Dennoch kam die EGC in Durchgang zwei zu einigen Möglichkeiten, diese aber stellten David Weidner im ABC-Tor vor keine großen Probleme. Schüssen von Ronaldo Kröber (68., 78.) und Bleart Orani (87.) fehlte der Wumms. „Und in Durchgang eins haben wir die Zweikämpfe nicht angenommen“, haderte Baldus, „um etwas zu holen, hätten wir heute über uns hinauswachsen müssen.“ Mehr Mut und Selbstbewusstsein gilt es nun seinen Akteuren fürs kommende Wochenende einzuimpfen. Immerhin phasenweise über sich hinaus wuchs derweil Keeper Odenthal, der sich ob der kurzen Vorbereitung auch keinen großen Kopf machen konnte. Lange Zeit hielt er seine EGC am Leben, rettete mit starken Paraden gegen Ümit Kuzu (16.) und Lee (21.) die Null, hatte dazu das Glück, dass Almir Porca vorbeischoss (27.). Erst Kuzu überwand ihn in der 38. Minute. Fehlendes Spielglück – für Sven Baldus ein weiterer Faktor, da es seines Erachtens in Durchgang eins Elfmeter für die EGC hätte geben müssen.

Wunderlich findet noch Kritikpunkte

„Tempo und Passqualität waren nicht gut bei uns“, fand Wunderlich derweil trotz des neuerlichen Sieges auch Kritikpunkte, „es gibt einiges, was wir besser machen müssen.“ Mehr Konsequenz in Überzahlsituationen hätte sich Wunderlich gewünscht, stattdessen musste er von außen zu viele falsche Entscheidungen mit ansehen. Im Nachhinein ist hypothetisch zu vermuten, inwiefern er seine Wechseloptionen so früh gezogen hätte, wenn die Partie nicht schon gefühlt entschieden gewesen wäre. Das war sie nach dem 2:0, das Porca per Kopf nach Kuzus Kopfballvorarbeit erzielte (49.), ehe Lee auf 3:0 erhöhte nach einer Flanke von Ricardo Schuh Abranches (54.). Das war Odenthals einziger Fehlgriff, er hatte sich bei der Flanke beim Herauslaufen verschätzt. Aber immerhin nicht spielentscheidend. Dafür lenkte er etwas später einen Schuss von Schuh Abranches mit den Fingerspitzen gerade noch an die Latte (75.). Der auf die Sekunde pünktliche Abpfiff von Referee Manderfeld, der komplett ohne Karten ausgekommen war, passte in das Bild eines Nachmittags, an dem es ohne Brisanz zugegangen war.

„Die Niederlage haut uns nicht um.“

Sven Baldus, Trainer Spvgg EGC Wirges

„Die Niederlage haut uns nicht um“, ist sich Baldus sicher. Dass sein Team nach sechs Spieltagen schon vier Mal auswärts ran musste, ist ungewöhnlich – auf den ersten Dreier in der Fremde wartet man noch, konnte sich aber bislang auf die Heimstärke verlassen. Zurücklehnen ist derweil kein Thema in Ahrweiler, und die Frage, inwiefern das bisher Erreichte eine positive Überraschung darstellt, verweist Wunderlich mit Recht auf die harte Arbeit der Mannschaft und ergänzt: „Jeder der sechs Siege war verdient.“ Eine Englische Woche steht der EGC und dem ABC im Gegensatz zu den meisten Liga-Mitstreitern nicht bevor, sodass nun die Konzentration von Wunderlich und Co. dem Heimspiel gegen Aufsteiger Arzfeld gilt, wenn man die Siegesserie ausbauen will – und das mit weniger Abstrichen, als es gegen Wirges der Fall war.

Ahrweiler BC - Spvgg EGC Wirges 3:0 (1:0)

Ahrweiler: Weidner – Ampadu (46. Abranches), Wetschorek, Ebersbach, T. Schirmer (64. Vicente) – Idel, Pazurek (73. Thaqi) – Saed, Kuzu (64. Voloshchuk), Lee (64. B. Schirmer) – Porca.

Wirges: Odenthal – Ring, Lewer, Hense, Krissel – Sögünmez (46. Kneuper) – Yavuz (46. Kröber), Klein, Klöckner, Williams-Noss (60. Orani) – Weyand.

Schiedsrichter: Marlon Manderfeld (Lissendorf).

Zuschauer: 265.

Tore: 1:0 Ümit Kuzu (38.), 2:0 Almir Porca (49.), 3:0 Nam-Ju Lee (54.).