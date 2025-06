ABC: Pazurek kehrt in die Heimat zurück

Verstärkung für den Ahrweiler BC: Markus Pazurek wird in der neuen Saison für den Rheinlandligisten aktiv sein, der 36-jährige Ex-Profi bringt reichlich Erfahrung mit zum ABC. Pazurek hat mehr als 150 Drittliga–Partien (unter anderem für Fortuna Köln und den 1. FC Saarbrücken) zu Buche stehen, sowie knapp 200 Regionalliga-Einsätze (1860 München II, Borussia Mönchengladbach II, VfB Stuttgart II). Zuletzt war er für die Sportfreunde Siegen aktiv, mit denen er die Meisterschaft in der Oberliga Westfalen feierte.

„Genau dieser Typ Spieler hat uns gefehlt.“

Jonny Susa, Sportlicher Leiter des ABC über Markus Pazurek

„Wir stehen schon länger in Kontakt mit Markus und sind sehr glücklich, dass es nun geklappt hat. Sportlich und menschlich ist er ein absoluter Top-Transfer. Genau dieser Typ Spieler hat uns gefehlt“, sagt Jonny Susa, Sportlicher Leiter des ABC in einer Mitteilung des Vereins. Demnach hatte Pazureks Wechsel nicht nur sportliche Gründe. Seine enge Freundschaft zu ABC-Senioren-Abteilungsleiter Gianfranco Di Francesco spielte ebenfalls eine Rolle. Ebenso wie seine persönliche Verbindung zum Klub: „Es fühlt sich für mich irgendwie wie nach Hause kommen an“, sagt Pazurek, der in Bad Breisig aufgewachsen ist und dessen Vater bereits mehrere Jahre als Torwarttrainer für den Ahrweiler BC tätig war.