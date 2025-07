Die Folgen der Flutkatastrophe vom Sommer 2021 sind im Ahrtal noch an vielen Orten festzustellen. Auch der Ahrweiler BC war von den Ereignissen betroffen, musste man doch jahrelang für die Heimspiele auf die Anlage im benachbarten Heimersheim ausweichen. Damit ist nun Schluss, nachdem bereits in der Rückrunde der vergangenen Saison die Rückkehr ins wieder hergerichtete Apollinaris-Stadion erfolgte. „Wir haben ideale Möglichkeiten“, meint Trainer Mike Wunderlich vor dem Start in die Fußball-Rheinlandliga 2025/26.

„Ich kann nur schlecht verlieren.“

ABC-Trainer Mike Wunderlich erwartet von seinen Spielern vor allem Einsatz.

i Der neue ABC-Trainer und sein verlängerter Arm auf dem Spielfeld: Mike Wunderlich (rechts) und Markus Pazurek. René Weiss

Bereits seit Januar steht fest, dass er die Nachfolge von Julian Feit antreten würde. In den Gesprächen mit Ahrweilers Sportlichem Leiter Jonny Susa wurde schnell klar, dass man ähnliche Gedanken hat. Für Wunderlich ist es die zweite Trainerstation nach Bergisch Gladbach in der Mittelrheinliga, vergleichbar mit der Oberliga. Reichlich Erfahrung bringt er aus seiner aktiven Laufbahn mit, 43 Zweit-,123 Drittliga-Spiele und fast 200 Regionalliga-Einsätze stehen hier zu Buche und – das unter der Leitung von prominenten Trainern. Olaf Janßen bei Viktoria Köln hat ihn geprägt: „Inhaltlich überragend.“ Und auch der durchaus streitbare Marco Antwerpen, mit dem er dahingehend auf derselben Linie liegt, dass hundertprozentiger Einsatz alternativlos ist. „Ich kann nur schlecht verlieren. Aber wenn ich sehe, dass die Jungs alles gegeben haben, kann ich damit leben und dann bekommt niemand Ärger mit mir oder den Kopf abgerissen. Das habe ich meinen Spielern gleich in der ersten Einheit gesagt.“

Mentalität und Erfahrung für die Abwehr

Am neuen Kader hat er eifrig mitgebastelt. So wie er kommen die meisten Neuzugänge aus dem Bereich des Mittelrheinverbandes. „In der Abwehr haben wir Mentalität und Erfahrung gebraucht“, verweist Wunderlich auf die Neuzugänge René Ebersbach (SG Rheinbach), Nicholas Caspar (TuS Oberpleis) und den langjährigen Profi Markus Pazurek, der von den Sportfreunden Siegen kommt und den Wunderlich als „Top-Transfer“ bezeichnet: „Sie alle bringen viel Körperlichkeit mit.“ Vorne soll der Druck nicht allein auf den Schultern von Top-Torjäger Almir Porca lasten, wenngleich dessen Bilanz von 172 Toren in 170 Spielen in Ober- und Rheinlandliga sowie im Pokal s einesgleichen sucht. Im Vorjahr brachte er es trotz einer Sperre auf 28 Liga-Treffer.

Wunderlich sieht Mülheim und Wittlich vorn

Die Rückrunde der Vorsaison fand Wunderlich „überragend“, hier belegte man Rang zwei hinter Meister FC Cosmos. Wenngleich die Abgänge von Paul Bermel (Engers), Leon Waldminghaus (TuS Koblenz) und Nils Habscheid (pausiert) schwer wiegen, ist dem ABC durchaus zuzutrauen, den Trend der Vorsaison fortzusetzen. Mülheim-Kärlich und Wittlich erwartet Wunderlich ganz vorn, „dazu kommt meistens noch ein Überraschungsteam.“ Das Potenzial dafür, Platz vier der Vorsaison zu verbessern, ist zweifellos vorhanden.

Ahrweiler BC

Zugänge: Markus Pazurek (Spfr Siegen), Boris Schirmer, Tim Schirmer, René Ebersbach (alle SC Rheinbach), Nicholas Caspar (TuS Oberpleis), Jonas-Gilberto Sola-Vicente (Spfr Troisdorf U19), Bartek Metza, Philip Schmidgen (beide eigene U19), Thomas Idel (SV Deutz 05).

Abgänge: Nils Habscheid, Maximilian Fichtl, Niklas Röder (alle pausieren), Paul Bermel (FV Engers), Christian Scheu (SG Mülheim-Kärlich), Leon Waldminghaus (TuS Koblenz).

Kader, Tor: David Weidner, Niklas Fachinger, Philip Schmidgen.

Abwehr: Nicholas Caspar, Jeff Ampadu, Dogus Könez, Tim Schirmer, Ricardo Schuh Abranches, Danny Werner, Kevin Wetschorek, Jonas-Gilberto Sola-Vicente.

Mittelfeld: Markus Pazurek, Rene Ebersbach, Bartek Metza, Ümit Kuzua, Roman Voloshcuk, Boris Schirmer, Thomas Idel, Mohannad Saed.

Angriff: Almir Porca, Nam-Ju Lee, Redon Thaqi, Luca Marx, Tobias Reuter.

Trainer: Mike Wunderlich.

Saisonziel: Platzierung im ersten Drittel der Tabelle.

Favoriten: Mülheim-Kärlich, Wittlich.