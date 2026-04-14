Der illustre Klub der „100er“ ABC jagt Salmrohrs Tor-Rekord, Rot-Weiss war nah dran Mirko Bernd 14.04.2026, 06:00 Uhr

i Dieser Jubel des Ahrweiler BC gehört zum 94. Saisontreffer des Rheinlandliga-Spitzenreiters, es war das 1:0 von Thomas Idel (Dritter von rechts) beim 4:3 im Spitzenspiel gegen Schneifel. Am Sonntag fiel der 100. Treffer des ABC durch Spielertrainer Markus Pazurek, nach dem 3:0 in Laubach sind es insgesamt 102 Tore in dieser Saison - und noch stehen sechs Partien an. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

In der höchsten Verbandsklasse im Rheinland hat es bislang erst neun Teams gegeben, die mehr als 100 Tore in einer Saison erzielt haben. Zum zweiten Mal hat der Ahrweiler BC diese Marke geknackt. Und macht nun Jagd auf den FSV Salmrohr.

Am Sonntag ging der historische Moment etwas an Markus Pazurek vorbei. Aber nicht am sportlichen Leiter Jonny Susa. Der brachte nach dem 3:0 des ABC in der Fußball-Rheinlandliga beim SV Laubach flugs eine Kiste Bier in die Kabine, denn Spielertrainer Pazurek hatte schon nach drei Minuten mit seinem Kopfballtor die 100 vollgemacht.







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