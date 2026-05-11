Mit Torwart Michael Zadach von Oberligist TuS Koblenz hat der Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC einen Transfer gelandet, der dem ABC zwischen den Pfosten Stabilität bringen soll nach einem möglichen Aufstieg. Weitere Personalien sollen folgen.
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Der Ahrweiler BC steht kurz vor dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga. „Diesen letzten Schritt müssen wir aber erst noch gehen“, sagt Jonny Susa, der Sportdirektor des ABC vor dem Heimspiel am Samstagabend (18 Uhr) gegen den Fünftletzten, die nicht mehr abstiegsgefährdete SG Hochwald.