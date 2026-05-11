Ahrweilers Transfercoup im Tor
ABC holt Zadach von TuS Koblenz – Was tut sich noch?
Drei Jahre lang bereinigte Michael Zadach (in Grün) wie hier die heiklen Szenen im TuS-Strafraum, nun zieht es den 25-Jährigen z
Drei Jahre lang bereinigte Michael Zadach (in Grün) wie hier die heiklen Szenen im TuS-Strafraum, nun zieht es den 25-Jährigen zum Rheinlandliga-Ersten Ahrweiler BC, der am Samstagabend den Aufstieg in die Oberliga klarmachen kann.
Wolfgang Heil

Mit Torwart Michael Zadach von Oberligist TuS Koblenz hat der Rheinlandliga-Spitzenreiter Ahrweiler BC einen Transfer gelandet, der dem ABC zwischen den Pfosten Stabilität bringen soll nach einem möglichen Aufstieg. Weitere Personalien sollen folgen.

Lesezeit 3 Minuten
Der Ahrweiler BC steht kurz vor dem Aufstieg in die Fußball-Oberliga. „Diesen letzten Schritt müssen wir aber erst noch gehen“, sagt Jonny Susa, der Sportdirektor des ABC vor dem Heimspiel am Samstagabend (18 Uhr) gegen den Fünftletzten, die nicht mehr abstiegsgefährdete SG Hochwald.

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