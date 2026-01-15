Erster Test für Ahrweiler ABC gewinnt noch ohne Pazurek zum Aufgalopp mit 5:2 Mirko Bernd 15.01.2026, 08:59 Uhr

i Symbolbild Adobe Stock/Verein/Svenja Wolf

Der Ahrweiler BC ist zwar noch ohne festen neuen Coach, aber dafür mit einem ersten Testsieg in die Vorbereitung auf die restliche Rheinlandliga-Runde gestartet.

Der Ahrweiler BC hat seinen ersten Test von sieben absolviert, bevor es am 22. Februar wieder ernst wird in der Fußball-Rheinlandliga in Bitburg für den „Co-Tabellenführer“, der wie Rot-Weiss Wittlich 45 Punkte auf dem Konto hat. Dieser erste Test führte den ABC, der nach dem Abgang von Coach Mike Wunderlich vom Interimsduo Markus Pazurek (Spieler) und Jonny Susa (sportlicher Leiter) trainiert wird, zum NRW-Bezirksligisten TuRa Oberdrees und ...







