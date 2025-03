Es war der erste Heimsieg seit mehr als sechs Jahren: Der Ahrweiler BC besiegte den Tabellenführer der Fußball-Rheinlandliga, die SG 2000 Mülheim-Kärlich, mit 3:1 (2:0) und hat damit nicht nur eine schwarze Serie beendet, sondern auch dafür gesorgt, dass wieder deutlich mehr Spannung in das Aufstiegsrennen kommen könnte. „Es war das erwartete Topspiel. Daher kann ich den Jungs keinen Vorwurf machen. Wenn unser Lattentreffer in der Anfangsphase reingeht, kann es ganz anders laufen. So aber haben Kleinigkeiten zur Entscheidung geführt“, sah SG-Coach Nenad Lazarevic trotz der Niederlage auch Positives bei seiner Mannschaft.

Fast auf den Tag genau vor sechs Jahren hatte der ABC zuletzt zu Hause deutlich mit 4:0 gesiegt und seinerzeit mit dieser starken Leistung den Grundstock für die damalige Vizemeisterschaft gelegt. Eine starke Leistung sahen am Mittwochabend auch die 435 Zuschauer im Ahrweiler’ Apollinaris-Stadion. Von der ersten Minute an versuchten beide Teams, mit mutigem Angriffsfußball zum Erfolg zu kommen.

Partie nimmt schon nach zwei Minuten Fahrt auf

So hatten die Hausherren bereits nach 120 Sekunden ihren ersten Abschluss vorzuweisen, als Paul Bermel nach einem weiten Einwurf eine erste Duftmarke setzte. Keine 60 Sekunden später gab es Aufregung auf der anderen Seite. Pascal Steinmetz setzte das Spielgerät auf den Querbalken, nachdem er Bermel, der in der Rückwärtsbewegung den Ball nicht unter Kontrolle bekommen hatte, selbigen kurzerhand abgeluchst hatte.

Es blieb abwechslungsreich. Vielleicht auch, weil der ABC mit seinem frühen Führungstreffer das Konzept der Gäste schnell über den Haufen geworfen hatte. Leon Waldminghaus hatte eine Flanke von Luca Marx vollkommen unbedrängt ins Netz jagen können (6.). Im weiteren Spielverlauf gelang es Mülheim, ein wenig den Druck der Ahrtaler rauszunehmen. Dennoch sorgten auch viele kleine Unkonzentriertheiten im Spielaufbau der SG dafür, dass die Hausherren in Ballbesitz kamen und somit auch die klareren Gelegenheiten vorzuweisen hatten. So fiel folgerichtig neun Minuten vor der Pause der zweite Treffer. Marx jagte einem langen Ball aus dem Mittelfeld hinterher, war einen Schritt schneller als SG-Schlussmann Michael Wall und vollendete zur 2:0-Pausenführung. Und fast hätte Waldminghaus bereits vor der Pause den Sack frühzeitig zumachen können, Wall war dieses Mal allerdings zur Stelle.

„Wir waren heute die bessere Mannschaft. Wenn wir unsere Konter sauberer ausspielen können wir das Ergebnis auch höher gestalten.“

Ahrweilers Trainer Julian Feit

Nach der Pause blieb der ABC am Drücker. Mülheim ließ zwar nichts unversucht, um zum Anschlusstreffer zu kommen, doch Ahrweiler sorgte bei seinen schnell vorgetragen Kontern für mehr Gefahr. So verpassten Almir Proca und Marx es, frühzeitig für die Entscheidung zu sorgen. Das hätte sich fast gerächt, als Tobias Weis den Anschlusstreffer erzielte (59.). Doch bereits 60 Sekunden später traf erneut Waldminghaus und sorgte wieder für den alten Abstand. Ein verdienter Erfolg, wie ABC-Coach Julian Feit fand: „Wir waren heute die bessere Mannschaft. Wenn wir unsere Konter sauberer ausspielen können wir das Ergebnis auch höher gestalten.“

Ahrweiler BC – SG 2000 Mülheim-Kärlich 3:1 (2:0)

Ahrweiler: Weidner – Schuh Abranches, Wetschorek, Bermel, Scheu – Voloshchuk (79. Lee), Marx (79. Kuzu), Habscheid – Waldminghaus (90.+2 Thaqi), Mohamed (73. Reuter), Proca (90.+4 Wernmer).

Mülheim-Kärlich: Wall – Loosen (46. Aretz), Wilmsmann, C. Fritsch, Hollendung – Fuß – Platzek (77. Vulicevic), Weis, Heuser (46. Rünz) – Hillen, Steinmetz.

Tore: 1:0 Leon Waldminghaus (06.), 2:0 Luca Marx (36.), 2:1 Tobias Weis (59.), 3:1 Waldminghaus (60.)

Zuschauer: 435.

Schiedsrichter: Torsten Moog (Wiebelsheim).