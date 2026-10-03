Der zweite Saisonsieg für die Spvgg EGC Wirges in der Rheinlandliga war einer, der aus Messers Schneide stand. Weil Gast SG Malberg auch den Sieg wollte. Letztlich entschied ein eingewechselter A-Jugendlicher mit einem Doppelpack das Spiel.
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Spieler und Trainer des Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges konnten ihr Glück kaum fassen. Hatte doch der zur zweiten Hälfte eingewechselte A-Junior Kevin Kirillov in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:1 (0:0) seiner Elf gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen erzielt.