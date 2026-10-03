Wirgeser 2:1 gegen Malberg
A-Junioren-Joker Kirillov trifft doppelt beim EGC-Sieg 
Er kam, traf und verhalf Wirges zum Sieg gegen Malberg: A-Junior Kevin Kirillov (Nummer 25) traf doppelt beim 2:1 gegen Malber u
Er kam, traf und verhalf Wirges zum Sieg gegen Malberg: A-Junior Kevin Kirillov (Nummer 25) traf doppelt beim 2:1 gegen Malber um Kapitän Bastian Bleeser und Torwart Nick Hammel.
Andreas Hergenhahn

Der zweite Saisonsieg für die Spvgg EGC Wirges in der Rheinlandliga war einer, der aus Messers Schneide stand. Weil Gast SG Malberg auch den Sieg wollte. Letztlich entschied ein eingewechselter A-Jugendlicher mit einem Doppelpack das Spiel.

Lesezeit 3 Minuten
Spieler und Trainer des Fußball-Rheinlandligisten Spvgg EGC Wirges konnten ihr Glück kaum fassen. Hatte doch der zur zweiten Hälfte eingewechselte A-Junior Kevin Kirillov in der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 2:1 (0:0) seiner Elf gegen die SG Malberg/Elkenroth/Rosenheim/Kausen erzielt.
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