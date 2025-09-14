Die „kleine“ Eintracht war um einiges zu groß für den VfB Linz: Die Trierer Reserve gewann auf dem Kaiserberg mit 8:2 und brachte dem VfB die höchste Rheinlandliga-Niederlage in dieser Saison bei.

Am sechsten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga hatte der VfB Linz die zweite Mannschaft von Eintracht Trier und damit einen Aufsteiger auf dem Kaiserberg zu Gast. Das Resultat war äußerst deutlich – und gleichbedeutend mit der höchsten Saisonniederlage der Elf von Trainer Thomas Schuster: Es hieß am Ende 2:8 (1:3) aus VfB-Sicht. Trier II war vor allem im Spiel nach vorne äußerst effizient, während man bei Linz die Verunsicherung der letzten Spiele deutlich anmerkte. Linz rutschte auf den vorletzten Tabellenplatz ab, Trier II ist starker Sechster.

Bereits in der vierten Spielminute setzte Trier II das erste Ausrufezeichen: Nach einem frühen Ballgewinn kamen die Gäste zur ersten Gelegenheit, doch VfB-Keeper Tyron Wielpütz war auf dem Posten und parierte sicher. In der 13. Minute wurde Linz erstmals gefährlich: Nach einem Freistoß kam Michael Krupp zum Abschluss, doch sein Schuss verfehlte das Tor nur knapp – es sollte nicht der letzte gefährliche Standard der Gastgeber bleiben. Im Gegenzug dann die kalte Dusche für den VfB: Nach einem schnellen Umschaltmoment wurde Soumah Alkay Morlaye steil geschickt. Der Angreifer blieb vor dem Tor eiskalt und überlupfte Wielpütz zur frühen 1:0-Führung für die Gäste in der 15. Minute.

Kaltschnäuzige Gäste treffen fast bei jedem Schuss

Linz zeigte sich wenig beeindruckt und drängte auf den Ausgleich: In der 18. Minute brachte Moritz Rott eine scharfe Hereingabe in den Strafraum, doch sowohl Manuel Rott als auch Adis Siljkovic scheiterten an der umtriebigen Trierer Abwehr. In der 25. Minute zeigte sich die Kaltschnäuzigkeit der Gäste erneut: Nach einer Flanke stieg Kapitän Simon Maurer am höchsten und köpfte platziert ins lange Eck. Nur drei Minuten später hatte Krupp den Anschlusstreffer erneut auf dem Fuß – wieder nach einem Freistoß, diesmal traf er jedoch nur den Innenpfosten. Die effiziente Spielweise der Trierer setzte sich in der 31. Minute fort: Morlaye leitete erneut einen Konter ein und schickte Hoffmann in die Tiefe. Dieser blieb vor Wielpütz cool und stellte auf 3:0.

Die Gäste nutzten nahezu jede Chance eiskalt aus, während Linz trotz guter Ansätze glücklos blieb. Kurz darauf setzte sich Chris Envie Filipe mit einem starken Solo von der eigenen Hälfte bis in den Strafraum durch, doch Wielpütz bewahrte sein Team mit einer starken Parade vor dem nächsten Gegentreffer (34.). In der 43. Minute dann das verdiente Lebenszeichen der Hausherren: Ein Freistoß von der rechten Seite landete an der Latte, nachdem Fabio Schopp wuchtig abzog. Den Abpraller nutzte Linus Tücke und verwertete per Abstauber zum 1:3-Halbzeitstand.

Hattrick: Yere ist nicht zu halten

Linz stand vor einer anspruchsvollen zweiten Hälfte – und kam zunächst mit neuem Schwung aus der Kabine. Der frische Elan der Hausherren verflog jedoch schnell. In der 49. Minute setzte sich Jannis Hoffmann stark auf der rechten Seite durch, sein Abschluss wurde von Linz-Verteidiger Milot Juniku unglücklich abgefälscht zum 1:4. Nur drei Minuten später der nächste Nackenschlag: Yere setzte zum Sprint an, ließ Wielpütz aussteigen und schob zum 1:5 ein. Zwar gelang dem VfB kurz darauf etwas Ergebniskosmetik – nach einem Eckball traf Finn Schlebach zum 2:5 in der 55. Minute –, doch die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. In der 61. Minute verwertete der starke Yere eine Hereingabe zum 2:6. Zehn Minuten später machte Yere seinen Hattrick perfekt – und wie: Aus knapp 30 Metern fasste er sich ein Herz und jagte den Ball unhaltbar in die Maschen. Den Schlusspunkt setzte Daniel Yushkevich zum 2:8 (88.).

„Es ist natürlich eine schwierige Situation für uns aktuell, man merkt bei meinen Jungs die Verunsicherung. Wir können anders Fußball spielen, aber wir müssen gerade in der jetzigen Phase zusammenbleiben.”

Thomas Schuster, Trainer VfB Linz

„In der ersten Halbzeit haben wir eiskalt zugeschlagen und unsere Chancen genutzt. Auch in der zweiten Halbzeit haben wir zu den richtigen Zeitpunkten die Tore gemacht. Es war ein verdienter Sieg“, war Eintracht-Coach Holger Lemke höchst zufrieden. Sein Gegenüber Thomas Schuster war äußerst geknickt: „Es ist natürlich eine schwierige Situation für uns aktuell, man merkt bei meinen Jungs die Verunsicherung. Wir können anders Fußball spielen, aber wir müssen gerade in der jetzigen Phase zusammenbleiben.”

VfB Linz - Eintracht Trier II 2:8 (1:3)

Linz: Wielpütz – A. Siljkovic (70. Owczrazak, M. Siljkovic (65. Rechmann), Ma. Rott (57. Sejdija), Krupp, Mo. Rott (70. Sahlan), Tücke, Kubatta (46. Mamuti), Juniku, Schopp, Schlebach.Trier: Kieren – Erasmy, Yere (72. Yushkevich), Mustafic (68. Schuch), Hojoon, Lohei (81. Schmid), Filipe, Morlaye (77. Rotundu), Hoffmann, Maurer, Yavuz.Schiedsrichter: Thomas Höfer (Urmitz).Zuschauer: 100.Tore: 0:1 Morlaye (17.), 0:2 Maurer (25.), 0:3 Hoffmann (30.), 1:3 Tücke (43.), 1:4 Eigentor(49.), 1:5 Yere (54.) 2:5 Schlebach (57.), 2:6 Yere (61.), 2:7 Yere (71.), 2:8 Yushkevich (88.)