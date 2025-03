5:0 - Cosmos ist jetzt schon Zweiter

Neuer Heimspielort, das gleiche Bild. Der FC Cosmos zeigt sich weiter in bestechender Form und konnte in Mendig den dritten Sieg im dritten Spiel des Jahres einfahren. Den Gästen des FC Bitburg ließ das Team von Trainer Yusuf Emre Kasal beim 5:0 (2:0) nicht den Hauch einer Chance und klettert durch die gleichzeitige Niederlage des Konkurrenten SV Wittlich auf den zweiten Rang.

Dass der Kunstrasenplatz an der Mendiger Brauerstraße bereits der fünfte Heimspielort der „Cosmonauten“ in dieser Saison gewesen ist, davon war von Beginn an nicht viel zu spüren. Vielmehr hatte es den Anschein, als ob sich die Kasal-Elf auf dem neuen Geläuf pudelwohl fühlte und dort schon über Jahre hinweg ihre Heimspiele austragen würde. Wobei: Ganz so neu waren die Gegebenheiten der Koblenzer nicht, wie Kasal verriet: „Wir hatten im Rahmen der Vorbereitung schon ein Testspiel gegen den SV Eintracht Mendig absolviert, deshalb kannten wir den Platz bereits ein wenig. Hinzu kommt, dass die gute Qualität des Kunstrasens unserer Spielweise natürlich sehr gelegen kommt.“

Ed-Daoudi trifft schon früh die Torlatte

So dauerte es gegen die Gäste nach Anpfiff auch nur 42 Sekunden, ehe der erste gefährliche Abschluss der „Cosmonauten“ gen Bitburger Gehäuse abgegeben wurde. Ayman Ed-Daoudi zog volley aus vollem Lauf ab und streifte mit seinem Abschluss die Oberkante der Latte. Die Hausherren zwangen die Gäste durch frühes Anlaufen immer wieder zu Fehlern und konnten so viel Ballbesitz generieren. Der Führungstreffer ließ dementsprechend nicht lange auf sich warten. Kapitän Leo Klein bediente per langem Schlag Tony Djim, der davon profitierte, dass Gästetorwart Tim Kieren beim Rauslaufen zögerte. Djim erlief den Ball und legte punktgenau auf den einlaufenden Sturmpartner Kelvin Lunga ab, der zum 1:0 einschob (17.).

Kleins Energieleistung vor dem 2:0

Nach dem Führungstreffer befreite sich Bitburg zumindest teilweise aus der gegnerischen Umklammerung. Die einzige nennenswerte Ausgleichschance vergab Joshua Bierbrauer auf Vorlage von Narottam Morbach in der 19. Minute. Aufseiten der Koblenzer hatten Luan Krasniqi per Fernschuss (22.) und Lunga (34.) das 2:0 auf dem Fuß. Dass der zweite Treffer der „Cosmonauten“ doch noch vor dem Pausenpfiff fiel, war einer Energieleistung von Innenverteidiger Klein zu verdanken. Nach Balleroberung in der eigenen Hälfte startete der Kapitän einen Sololauf, inklusive Doppelpass, über 70 Meter. An der gegnerischen Torauslinie bewies er dann noch Übersicht und bediente Ed-Daoudi, der keine Probleme hatte, das 2:0 zu markieren (45+2.).

Dieses Tor, unmittelbar vor der Halbzeitpause, sollte schon frühzeitig die letzten Zweifel auf einen Sieg der „Cosmonauten“ beseitigen. Nach dem Seitenwechsel schraubten Lunga, der von seinem Torwartfehler Kierens profitierte (54.) sowie Dijim (58.) das Ergebnis binnen der ersten Viertelstunde in die Höhe. Kasal nutzte die Gelegenheit und wechselte bis zur 69. Minute bereits vier Mal. Nur wenige Minuten nach dem fünften Wechsel besorgte Alket Bajrami den 5:0-Endstand.

Trainer Kasal hat nichts zu kritisieren

Kasal zeigte sich hochzufrieden: „Fünf Tore erzielt und keines kassiert, mehr kann man sich als Trainer kaum wünschen. Besonders hat es mich aber gefreut, dass auch nach den zahlreichen Einwechslungen kein Qualitätsverlust in unserem Spiel zu erkennen war.“ Durch die gleichzeitige Niederlage der vorherigen Zweitplatzierten SV Wittlich (0:1 beim Ahrweiler BC), sind die „Cosmosnauten“ nun auch tabellarisch zum ärgsten Verfolger SG 2000 Mülheim-Kärlich aufgestiegen. Mit Blick auf die kommenden Aufgaben der Koblenzer hätte der perfekte Jahresbeginn von drei Siegen aus drei Spielen kaum laufen können, wie Kasal verriet: „Nächste Woche geht es nach Wittlich, danach steht zwei Wochen später das Duell gegen die SG 2000 auf dem Programm. Wir haben uns diese Spitzenspiele durch gute Leistungen redlich verdient und wollen die Chance nutzen, Rang zwei zu festigen oder sogar Mülheim-Kärlich etwas näher zu kommen.“

FC Cosmos Koblenz - FC Bitburg 5:0 (2:0)

FC Cosmos Koblenz: Duverger, Kokot, Farajli, Lunga (63. Bajrami), Guerrier, Ed-Daoudi (69. Kanoute), Fezui, Neal (78. Sejdija), Djim (63. Oliveira Martins), Krasniqi (69. Sawaneh), Klein.

FC Bitburg: Kieren, Floß (84. Hensel), Bierbrauer, Fisch, Fuchs, Morbach, Nosbisch (64. Streit), Alff, Sprüds (46. Kusch), Koch (64. Mourad), Schroeder.

Schiedsrichter: Athanasios Fasulas.

Zuschauer: 90.

Tore: 1:0 Kelvin Lunga (18.), 2:0 Ayman Ed-Daoudi (45+2.), 3:0 Lunga (54.), 4:0 Tony Djim (58.), 5:0 Alket Bajrami (83.).