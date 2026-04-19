Primus 6:3 gegen Kirchberg 41, 73, 106 – Porca knackt Torrekord, ABC setzt sich ab Mirko Bernd 19.04.2026, 20:12 Uhr

i Abdrehen zum Jubeln schon nach acht Minuten: Das 1:0 von Almir Porca (in Rot) gegen Kirchberg (hinten mit Torwart Tizian Christ und Maximilian Jannasch) war das 38. Saisontor von Porca, der noch drei weitere Buden folgen ließ beim 6:3. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der Ahrweiler BC marschiert Richtung Oberliga. Beim 6:3 gegen den TuS Kirchberg leistete sich der Rheinlandliga-Spitzenreiter zwar die eine oder andere Nachlässigkeit, konnte sich aber auf seine starke Offensive um Rekordmann Almir Porca verlassen.

Der Ahrweiler BC ist auf dem besten Weg in die Fußball-Oberliga: Nach dem 6:3 (4:2) gegen den TuS Kirchberg beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters mit jetzt satten 73 Punkten auf den neuen Zweiten Rot-Weiss Wittlich, der sich zu einem 3:2 gegen Arzfeld mühte, acht Punkte.







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