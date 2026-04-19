Der Ahrweiler BC marschiert Richtung Oberliga. Beim 6:3 gegen den TuS Kirchberg leistete sich der Rheinlandliga-Spitzenreiter zwar die eine oder andere Nachlässigkeit, konnte sich aber auf seine starke Offensive um Rekordmann Almir Porca verlassen.
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Der Ahrweiler BC ist auf dem besten Weg in die Fußball-Oberliga: Nach dem 6:3 (4:2) gegen den TuS Kirchberg beträgt der Vorsprung des Spitzenreiters mit jetzt satten 73 Punkten auf den neuen Zweiten Rot-Weiss Wittlich, der sich zu einem 3:2 gegen Arzfeld mühte, acht Punkte.