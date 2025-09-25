Lazarevic-Elf kassiert Klasche 4:0 – Aufsteiger Wirges düpiert Titelaspirant Mülheim René Weiss 25.09.2025, 07:18 Uhr

i Wirges-Akteur Ronaldo Kröber (blau-weißes Trikot, hier im Duell mit Christoph Fritsch) war beim 4:0-Sieg seiner Mannschaft gegen die SG 2000 Mülheim-Kärlich ohne Frage der Spieler des Spiels, er trug sich gleich dreimal in die Torschützenliste ein. René Weiss

Man muss weit zurückblicken, will man eine ähnliche hohe Klatsche der SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Fußball-Rheinlandliga finden: Die Elf von Coach Nenad Lazarevic ging im Mittwochspiel mit 0:4 bei Aufsteiger Wirges baden – im wahrsten Wortsinn.

Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in Wirges eine fast schon historisch anmutende Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Nenad Lazarevic verlor bei seiner 0:4 (0:3)-Pleite im Westerwald so hoch wie seit November 2019 nicht mehr in der Rheinlandliga.







Artikel teilen

Artikel teilen