Man muss weit zurückblicken, will man eine ähnliche hohe Klatsche der SG 2000 Mülheim-Kärlich in der Fußball-Rheinlandliga finden: Die Elf von Coach Nenad Lazarevic ging im Mittwochspiel mit 0:4 bei Aufsteiger Wirges baden – im wahrsten Wortsinn.
Die SG 2000 Mülheim-Kärlich hat in Wirges eine fast schon historisch anmutende Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Nenad Lazarevic verlor bei seiner 0:4 (0:3)-Pleite im Westerwald so hoch wie seit November 2019 nicht mehr in der Rheinlandliga.