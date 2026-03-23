Porca wie Kane und Lewandowski 35 Tore sind es schon, Dino Toppmöller ist bald fällig Mirko Bernd 23.03.2026, 16:04 Uhr

i Grungy Soccer / Football design template,free copy space, vector Svenja Wolf. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Es sind illustre Namen, die fallen, wenn es um Almir Porca geht. Harry Kane, Robert Lewandowski. Oder Dino Toppmöller, den Porca schon am Samstag überholen könnte auf der Jagd nach seinem eigenen Rekord. Und dem von Lukas Kramp.

Die englische Woche in der Fußball-Rheinlandliga war auch die des Ahrweiler BC, der nach drei Siegen (4:1 in Wirges, 8:1 gegen Rübenach und 8:1 am Samstag in Arzfeld) innerhalb von sieben Tagen vier Punkte zwischen sich und den Zweiten Schneifel und sogar fünf zwischen sich und Rot-Weiss Wittlich legte.







Artikel teilen

Artikel teilen