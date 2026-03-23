Porca wie Kane und Lewandowski
35 Tore sind es schon, Dino Toppmöller ist bald fällig
Grungy Soccer / Football design template,free copy space, vector
Grungy Soccer / Football design template,free copy space, vector
Svenja Wolf. Thomas Bethge - stock.adobe.com

Es sind illustre Namen, die fallen, wenn es um Almir Porca geht. Harry Kane, Robert Lewandowski. Oder Dino Toppmöller, den Porca schon am Samstag überholen könnte auf der  Jagd nach seinem eigenen Rekord. Und dem von Lukas Kramp.

Lesezeit 3 Minuten
Die englische Woche in der Fußball-Rheinlandliga war auch die des Ahrweiler BC, der nach drei Siegen (4:1 in Wirges, 8:1 gegen Rübenach und 8:1 am Samstag in Arzfeld) innerhalb von sieben Tagen vier Punkte zwischen sich und den Zweiten Schneifel und sogar fünf zwischen sich und Rot-Weiss Wittlich legte.

Ressort und Schlagwörter

RheinlandligaSport
Samstag & Montag
Neues aus der Rheinlandliga

Noch mehr Fußball: Spielberichte und weitere Neuigkeiten aus der Rheinlandliga gibt es immer samstags und montags bis 6 Uhr.

Newsletter abonnieren