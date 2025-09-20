SV mit dritter Heimpleite 1:2 gegen Wirges: Laubach geht das Selbstverständnis ab Sascha Wetzlar 20.09.2025, 10:18 Uhr

i Kein Tor: Der Wirgeser Euan Williams-Noss (in Blau-Weiß) brachte den Ball in dieser Szene nicht im Laubacher Tor unter, nach 23 Minuten aber schon, als er das 2:0 gegen den SV um Keeper Jonas Landen machte. Wirges entführte nach 90 MInuten mit dem 2:1 alle drei Punkte aus der Eifel. Alfons Benz

Vierte Niederlage hintereinander, drittes Heimspiel verloren: Der SV Laubach scheint in der Rheinlandliga schwereren Zeiten als gedacht entgegenzugehen. Ganz anders die Gefühlslage bei Aufsteiger Wirges, der in der Eifel 2:1 siegte.

Vierte Niederlage in Serie: In der Fußball-Rheinlandliga setzte der SV Laubach sein drittes Heimspiel in Folge in den Sand. Gegen den Aufsteiger und Bezirksliga-Ost-Meister Spvgg EGC Wirges unterlag man 1:2 (1:2). Alle Treffer fielen in der von Laubach ganz schwach gestalteten ersten Hälfte, Lukas Meys Anschlusstreffer kurz vor dem Seitenwechsel blieb zu wenig.







