Vierte Niederlage hintereinander, drittes Heimspiel verloren: Der SV Laubach scheint in der Rheinlandliga schwereren Zeiten als gedacht entgegenzugehen. Ganz anders die Gefühlslage bei Aufsteiger Wirges, der in der Eifel 2:1 siegte.
Vierte Niederlage in Serie: In der Fußball-Rheinlandliga setzte der SV Laubach sein drittes Heimspiel in Folge in den Sand. Gegen den Aufsteiger und Bezirksliga-Ost-Meister Spvgg EGC Wirges unterlag man 1:2 (1:2). Alle Treffer fielen in der von Laubach ganz schwach gestalteten ersten Hälfte, Lukas Meys Anschlusstreffer kurz vor dem Seitenwechsel blieb zu wenig.