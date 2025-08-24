Nein, die Partie zwischen dem VfB Linz und dem TuS Immendorf war kein Spiel für Fans des gepflegten Kurzpassspiels und keins für die, die gern viele Chancen sehen – zufrieden waren aber am Ende beide Trainer mit dem 1:1.

Punkteteilung auf dem Linzer Kaiserberg: Mit einem 1:1 (0:0) trennten sich der VfB Linz und der TuS Immendorf am dritten Spieltag der Fußball-Rheinlandliga. Das war vor allem aus Sicht des TuS Immendorf zu wenig, denn der ließ gegen Spielende noch eine Elfmeterchance ungenutzt liegen – und wartet damit weiterhin auf den ersten Sieg in der noch jungen Saison. Trotzdem schien Marvin Schenk nicht ganz unzufrieden zu sein. „Der Punkt ist gut für unser Selbstvertrauen. Wir haben heute zwei Mannschaften erlebt, die mit einer ähnlichen Spielidee gearbeitet haben. Vielleicht war deshalb die Begegnung in der ersten Stunde auch kein fußballerischer Leckerbissen“, so der TuS-Trainer.

In der Tat bekamen die fast 200 Zuschauer zunächst nicht viel Sehenswertes geboten. Auf dem Kunstrasen standen sich zwei Teams gegenüber, die sich über weite Strecken im Mittelfeld neutralisierten und sich damit vorwiegend in einem wenig sehenswerten Abnutzungskampf befanden. So waren es zunächst Standards, die zumindest im Ansatz für Gefahr sorgten: Aufseiten des VfB sorgte Michael Krupp nach elf Minuten mit einem platzierten Freistoß dafür, dass Kilian Metzgeroth im Immendorfer Tor erstmals eingreifen musste. Auf der anderen Seite konnten sich Jannik Jarski und Robin Reichert zwar durchsetzen, kamen aber letztendlich aus spitzem Winkel nicht zu einem gefährlichen Abschluss (19.).

Eine gute Chance auf beiden Seiten in den ersten 45 Minuten

Danach herrschte vor beiden Toren wieder lange Zeit Sendepause. So konnten sich die Zuschauer in der Zwischenzeit mehr an den angenehmen Temperaturen erfreuen, als an dem Spielgeschehen auf dem Linzer Kunstrasenplatz. Bis zur Pause gab es letztendlich auf jeder Seite noch einen kleinen Aufreger. Zunächst war es erneut Reichert, der bereits in der Nachspielzeit und nach Querpass von Marcel Pitsch knapp sein Ziel verfehlte. Kurz zuvor gab es von Linzer Seite zumindest im Ansatz so etwas wie Spielkultur: Nachdem Fabio Schopp gegen Mattis Thörner im rechten Mittelfeld den Ball erobert hatte, kamen die Gastgeber nach schöner Kombination zum Abschluss – das 1:0 sollte aber nicht fallen. „Leider haben wir hier den möglichen Führungstreffer vergeben. Wenn der sitzt, nimmt das Spiel einen ganz anderen Verlauf“, trauerte VfB-Coach Thomas Schuster der besten Gelegenheit seines Teams vor der Pause hinterher. Am Ende hatte der gute Schiedsrichter Alexander Müller ein Einsehen mit den Zuschauern und verzichtete auf Trinkpausen, um so die Spielzeit nicht unnötig zu verlängern.

Halbzeit zwei begann mit einem Paukenschlag. Keine zwei Minuten waren gespielt, da führten die Hausherren plötzlich mit 1:0. Auf der linken Seite hatte sich Arben Sejdija gegen Pitsch durchsetzen können, den in der Mitte wartenden Linus Tücke bedient, der wiederum souverän zum Führungstreffer verwandelte. „Ein Tor, das meiner Mannschaft aber leider keine Sicherheit gegeben hat. Uns ist es nicht gelungen, defensiv für Entlastung zu sorgen“, schien Schuster ein wenig ratlos aufgrund der folgenden halben Stunde seiner Mannschaft. Denn plötzlich erhöhte Immendorf den Druck und fand immer besser ins Spiel.

Immendorf verschießt Foulelfmeter zum möglichen 2:1

Erst recht nach dem Ausgleichstreffer durch Reichert (62.). „Damit hat sich Robin für seine starke Leistung belohnt und sich selbst auch gleichzeitig sein Geburtstagsgeschenk gemacht“, schmunzelte Schenk in seiner weiteren Zusammenfassung. Für Immendorf wurde dieser Treffer, zumindest für die kommende Viertelstunde, zum Weckruf. Gleich mehrfach hatten die Gäste den Führungstreffer auf dem Kopf oder Fuß. Aber selbst ein Foulelfmeter, von Moritz Rott an Lars Kilian verschuldet, konnte nicht genutzt werden. Tyron Wielpütz parierte den von Mattis Thörner geschossenen Strafstoß glänzend (85.). So blieb es am Ende beim 1:1 und somit auch bei einem zufriedenen Thomas Schuster. „Meine Mannschaft hat sich gegenüber der letzten Saison weiterentwickelt. So ein Spiel hätten wir im Vorjahr vielleicht noch hergeschenkt. So können wir mit dem einen Punkt zufrieden sein.“

VfB Linz – TuS Immendorf 1:1 (0:0)

VfB Linz: Wielpütz – Klein (90.+6 Sahlan), Juniku, Moritz Rott, Kubatta (61. Mamuti) – Meris Siljkovic, Krupp (89. Rechmann), Stoffels – Sejdija (65. Manuel Rott), Tücke, Schopp.

TuS Immendorf: Metzgeroth – Maximilian Fischer, Thörner (86. Gimm), Claus, Pitsch – Bruker, Jarski, Sebastian Fischer (65. Slowik) – Webel (78. Ferdinand), Reichert (86. Nicolay), Ohlig (65. Kilian).

Schiedsrichter: Alexander Müller (Mendig).

Zuschauer: 190.

Tore: 1:0 Linus Tücke (47.), 1:1 Robin Reichert (62.).

Besondere Vorkommnisse: Tyron Wielpütz (85., Linz) hält Foulelfmeter von Mattis Thörner.