Der Ahrweiler BC hat die Niederlage im Rheinlandliga-Hit bei Rot-Weiss Wittlich aufgearbeitet und will gegen den TuS Immendorf wieder an die Partien davor anknüpfen. Die Gäste dürften aber nicht so leicht zu schlagen sein wie im „Rekord-Hinspiel“.
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Das Hinspiel zwischen dem Ahrweiler BC und dem TuS Immendorf ist eines, das beiden Klubs in Erinnerung geblieben ist, auch wenn es zumindest für den TuS eines zum Vergessen war. 10:0 gewann der ABC am 2. November 2025 auf dem Ausweichplatz in Niederberg.