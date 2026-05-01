Ahrweiler gegen Immendorf 10:0 ist noch präsent, Weidner und Reuter verlassen ABC Mirko Bernd 01.05.2026, 08:51 Uhr

i Im Hinspiel musste sich Ahrweilers Torwart David Weidner (in Gelb) nicht allzu oft lang machen, denn seine Mannschaft (in Grau, von links mit Almir Porca, Roman Voloshchuk und Kevin Wetschorek fertigte den TuS Immendorf um (von links Robin Reichert und Andreas Nicolay) in Niederberg mit 10:0 ab. Jörg Niebergall

Der Ahrweiler BC hat die Niederlage im Rheinlandliga-Hit bei Rot-Weiss Wittlich aufgearbeitet und will gegen den TuS Immendorf wieder an die Partien davor anknüpfen. Die Gäste dürften aber nicht so leicht zu schlagen sein wie im „Rekord-Hinspiel“.

Das Hinspiel zwischen dem Ahrweiler BC und dem TuS Immendorf ist eines, das beiden Klubs in Erinnerung geblieben ist, auch wenn es zumindest für den TuS eines zum Vergessen war. 10:0 gewann der ABC am 2. November 2025 auf dem Ausweichplatz in Niederberg.







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