Gegen die Offensivstärke von Rot-Weiss Wittlich scheinen die gegnerischen Abwehren derzeit noch keine Mittel zu finden. Auch der VfB Linz nicht, der genau wie schon Immendorf in der Vorwoche vier Gegentore eingeschenkt bekam.

Die Qualitäten des SV Rot-Weiss Wittlich sind ligaweit bekannt, aber ausschalten konnte sie an den ersten beiden Spieltagen der noch niemand. Genauso wie der TuS Immendorf zum Saisonauftakt musste sich am Samstag auch der VfB Linz dem Aufstiegsanwärter deutlich mit 0:4 (0:3) geschlagen geben. Die entscheidenden und herausstechenden Protagonisten waren die Gleichen wie auf dem Dörnchen. Wieder trugen sich Ralf Rizvani (35.) und Alexander Shehada (39.) in die Torschützenliste ein, Mohammad Rashidi (7.) und Yannick Lauer (62.) trafen ebenfalls. Vor allem Rashidi sowie die kantigen Spitzen Christopher Bibaku und Yannick Lauer könnten sich zu so etwas wie das Bermudadreieck für die Gegner in der Fußball-Rheinlandliga entwickeln. Gegen sie müssen die Abwehrreihen auf der anderen Seite schon besonders großen Widerstand leisten, um Paroli bieten zu können. Den Linzern gelang das nicht.

„Das 1:0 hat uns schon den Stecker gezogen.“

VfB-Coach Thomas Schuster

„Das war heute zu wenig von uns. Wir waren technisch schwach, haben nicht genügend Gegenwehr geleistet und keine Überzeugung gezeigt“, lautete das ernüchternde Fazit von VfB-Trainer Thomas Schuster nach der sang- und klanglosen Niederlage gegen die ambitionierten Gastgeber. „Das 1:0 hat uns schon den Stecker gezogen“, ergänzte Schuster. Weil dieses bereits in der siebten Minute fiel, liegt die eindeutige Überlegenheit der Rot-Weißen nach Schusters Auslegung auf der Hand. Es war ein extrem unglückliches Gegentor für Tyron Wielpütz, der zunächst einen Abstoß in die Wittlicher Beine spielte und dann den Schuss Mohammad Rashidis zwischen den Handschuhen durchrutschten ließ. Der erst 19-jährige Schlussmann hockte nach dem Abpfiff enttäuscht auf dem Wittlicher Rasen, seine Mannschaftskollegen leisteten mentale Aufbauarbeit. Auch Schuster gestand seinem Torhüter den unglücklichen Moment zu. „Kein Problem, alles gut.“

Zumindest zwei der vier Gegentore sind in der Entstehung strittig

Wittlich überzeugte bei seiner Saisonpremiere vor heimischem Publikum nicht nur mit viel Zug zum Tor, sondern auch mit körperlich robuster Spielweise. Die Mannschaft von Fahrudin Kuduzovic versteht es, nicht nur fußballerisch zu überzeugen, sondern auch Würze in den Zweikämpfen an den Tag zu legen. Bei Rashidis Duell mit VfB-Rechtsverteidiger Moritz Rott vor Rizvanis Schlenzer zum 2:0 (35.), bewies der flinke Wittlicher Außen diese Kernigkeit, allerdings hätte Schiedsrichter Christian Baum diese Situation auch als Foulspiel bewerten können. Linz reklamierte, es brachte nichts. Genauso nach dem 3:0. Der mit allen Regionalliga-Wassern gewaschene Bibaku fiel kurz vor dem Strafraum doch sehr leicht für seine stattliche Statur. Wielpütz konnte Rashidis Freistoß nicht festhalten und der entschlossen nachsetzende Alexander Shehada erhöhte (39.).

Marlon Owczarzak hat kurz vor Schluss den Ehrentreffer auf dem Fuß

Damit war die Messe bereits vor der Pause so gut wie gelesen. „Das 3:0 ist nicht genug“, forderte Bibaku seine Kollegen auf nachzusetzen. Sie ließen es im zweiten Abschnitt trotzdem gemächlicher angehen. Wielpütz parierte in der 49. Minute einen Lauer-Kopfball, nach etwas mehr als einer Stunde stellte Lauer nach Bibakus Vorlage aus halblinker Position den Endstand her (62.) – viel mehr Höhepunkte hielt die Partie vor 100 Zuschauern am Wittlicher Säubrennerkirmes-Wochenende nicht bereit. Die Gastgeber ließen Ball und Gegner laufen, während der VfB bei seinen Offensivbemühungen zu ungenau agierte. Viele Bälle wurden zu steil gespielt und wenn man einmal eine der wenigen Aktionen im gegnerischen Strafraum hatte, befand sich ein Abwehrbein im Weg. Mit der letzten Aktion unmittelbar vor dem Abpfiff fehlten dem eingewechselten Marlon Owczarzak ein paar Zentimeter zum Ehrentreffer. Sein Flachschuss aufs kurze Eck traf nur das Außennetz.

Eine Woche hat Thomas Schuster Zeit, an den Schwächen des Samstags zu arbeiten. Dann stellt sich seiner Elf mit dem TuS Immendorf ein Gegner in den Weg, der sich nicht auf dem Wittlicher Level befindet. Es ist die Mannschaft, die am ersten Spieltag das 0:4-Schicksal mit der Elf vom Kaiserberg teilte.

Rot-Weiss Wittlich – VfB Linz 4:0 (3:0).

Wittlich: Berhardt – Bayraktar, Habbouchi, Harig, Moroz – Kahyaoglu – Shehada (55. Ercan), Rizvani (71. Tonner), Rashidi (71. Stulin) – Bibaku (61. Saim), Lauer (82. Herrig).

Linz: Wielpütz – Moritz Rott, Klein, M. Siljkovic, Kubatta (46. Sahlan) – Tücke (75. Juniku), Stoffels (75. Owczarzak) – Sejdija, A. Siljkovic (75. Rechmann), Schopp – Manuel Rott (46. Mamuti).

Schiedsrichter: Christian Baum (Dickenschied).

Zuschauer: 100.

Tore: 1:0 Mohammad Rashidi (7.), 2:0 Ralf Rizvani (35.), 3:0 Alexander Shehada (39.), 4:0 Yannick Lauer (62.).