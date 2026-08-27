Im Rheinlandpokal sorgt Bezirksliga-Aufsteiger Rennerod für Aufsehen: Mit einer starken Defensive bezwingen sie den leichten Favoriten aus Lautzert. Das spannende Duell der Bezirksliga-Teams entscheiden die Gäste in Halbzeit eins.
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Im internen Bezirksliga-Duell zwischen der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und der SG Rennerod/Irmtraut/Seck setzten sich die Gäste in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals mit 2:1 (2:0) durch. Beide Teams sind gut in die neue Bezirksliga-Saison gekommen, durch drei Siege in drei Spielen gingen die Lautzerter als Favorit in die Begegnung.