Defensive sichert Runde drei Rennerod schmeißt Lautzert aus dem Rheinlandpokal Jona Heck 27.08.2026, 10:44 Uhr

i Nick Brabender (in Schwarz-Rot) konnte für Lautzert gegen Furkan Tetik (in Weiß) und Rennerod nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Jürgen Augst/byJogi

Im Rheinlandpokal sorgt Bezirksliga-Aufsteiger Rennerod für Aufsehen: Mit einer starken Defensive bezwingen sie den leichten Favoriten aus Lautzert. Das spannende Duell der Bezirksliga-Teams entscheiden die Gäste in Halbzeit eins.

Im internen Bezirksliga-Duell zwischen der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod und der SG Rennerod/Irmtraut/Seck setzten sich die Gäste in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals mit 2:1 (2:0) durch. Beide Teams sind gut in die neue Bezirksliga-Saison gekommen, durch drei Siege in drei Spielen gingen die Lautzerter als Favorit in die Begegnung.







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