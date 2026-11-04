1:3 gegen Elf von Rudi Thömmes Rennerod muss sich der Salmrohrer Offensivpower beugen Alfons Benz 04.11.2026, 07:19 Uhr

i Die SG Rennerod um Kapitän Ben Thomas (rechts) musste sich im Achtelfinale des Rheinlandpokals dem ehemaligen Zweitligisten FSV Salmrohr mit 1:3 beugen, die Gastgeber stehen unter den letzten Acht. Alfons Benz

Die SG Rennerod hat den Einzug ins Viertelfinale des Rheinlandpokals verpasst: Beim West-Bezirksligisten FSV Salmrohr verlor der Ost-Bezirksligist verdient 1:3 nach langen Anreise. Der FSV um Coach Rudi Thömmes steht damit unter den letzten Acht.

Eine weite Reise mit rund 150 Kilometern einfacher Fahrt endete ohne sportlichen Lohn: Für die Fußballer der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut hat sich die Fahrt aus dem hohen Westerwald in die Wittlicher Senke nicht ausgezahlt. Im Achtelfinale des Rheinlandpokals musste sich der Aufsteiger aus der Bezirksliga Ost am Ende verdient dem West-Bezirksligisten FSV Salmrohr mit 3:1 (1:1) geschlagen geben.







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