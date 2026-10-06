Bezirksligist heiß auf den VfB Rennerod gefällt die Außenseiterrolle gegen Linz Jona Heck

Marco Rosbach 06.10.2026, 12:20 Uhr

i Auf Niklas Hölper (rechts, hier im Laufduell mit Niederroßbachs Paul Rübsamen) werden die Linzer bei ihrem Gastspiel in Rennerod achten müssen. Mit acht Treffern steht der SG-Stürmer in der Torjägerliste der Bezirksliga Ost auf Rang drei. Horst Wengenroth

Nach einem A-Ligisten und einem Bezirksligisten will die SG Rennerod in der dritten Rheinlandpokal-Runde jetzt einen Rheinlandligisten ausschalten. Nach dem guten Start in der Bezirksliga Ost ist die Brust breit vor dem Heimspiel gegen den VfB Linz.

Nach dem 3:2 beim A-Ligisten SSV Heimbach-Weis und dem 2:1 beim Bezirksliga-Ost-Konkurrenten SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis nehmen es die Fußballer der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut in der dritten Rheinlandpokal-Runde jetzt mit einem Gegner aus der höchsten Verbandsklasse auf, wenn sie die den VfB Linz empfangen (Mittwoch, 19.







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