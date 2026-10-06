Nach einem A-Ligisten und einem Bezirksligisten will die SG Rennerod in der dritten Rheinlandpokal-Runde jetzt einen Rheinlandligisten ausschalten. Nach dem guten Start in der Bezirksliga Ost ist die Brust breit vor dem Heimspiel gegen den VfB Linz.
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Nach dem 3:2 beim A-Ligisten SSV Heimbach-Weis und dem 2:1 beim Bezirksliga-Ost-Konkurrenten SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis nehmen es die Fußballer der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut in der dritten Rheinlandpokal-Runde jetzt mit einem Gegner aus der höchsten Verbandsklasse auf, wenn sie die den VfB Linz empfangen (Mittwoch, 19.