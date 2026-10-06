Bezirksligist heiß auf den VfB
Rennerod gefällt die Außenseiterrolle gegen Linz
Auf Niklas Hölper (rechts, hier im Laufduell mit Niederroßbachs Paul Rübsamen) werden die Linzer bei ihrem Gastspiel in Rennerod
Auf Niklas Hölper (rechts, hier im Laufduell mit Niederroßbachs Paul Rübsamen) werden die Linzer bei ihrem Gastspiel in Rennerod achten müssen. Mit acht Treffern steht der SG-Stürmer in der Torjägerliste der Bezirksliga Ost auf Rang drei.
Horst Wengenroth

Nach einem A-Ligisten und einem Bezirksligisten will die SG Rennerod in der dritten Rheinlandpokal-Runde jetzt einen Rheinlandligisten ausschalten. Nach dem guten Start in der Bezirksliga Ost ist die Brust breit vor dem Heimspiel gegen den VfB Linz.

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Nach dem 3:2 beim A-Ligisten SSV Heimbach-Weis und dem 2:1 beim Bezirksliga-Ost-Konkurrenten SG Berod-Wahlrod/Lautzert-Oberdreis nehmen es die Fußballer der SG Rennerod/Emmerichenhain/Seck/Irmtraut in der dritten Rheinlandpokal-Runde jetzt mit einem Gegner aus der höchsten Verbandsklasse auf, wenn sie die den VfB Linz empfangen (Mittwoch, 19.
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