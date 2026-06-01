Fußball-Kreispokal A/B Rauschende „BoReiBo“-Tor-Party im zweiten Durchgang René Weiss 01.06.2026, 10:00 Uhr

i Titel verteidigt: Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich wurde beim "Finale dahaam" seiner Favoritenrolle gerecht und wies den SV Diez-Freiendiez mit 6:0 in die Schranken. Weiss René

Der Kreispokal der Ligen A und B bleibt auf den Loreleyhöhen. Die favorisierte SG Bogel/Reitzenhain/Bornich drehte im zweiten Durchgang auf heimischem Geläuf mächtig auf und ließ dem SV Diez-Freiendiez beim 6:0 letztlich keinerlei Chance.

Mit Einführung des kreisübergreifenden Spielbetriebs im Fußballverband Rheinland ist es mit der Bewertung der besten Mannschaft aus einem Kreis so eine Sache, weil sie in unterschiedlichen Staffeln unterwegs sind. Im Rhein-Lahn-Kreis beantwortet sich die Frage nach dem Top-Team heuer relativ schnell: Die SG Bogel/Reitzenhain/Bornich war in dieser Saison die einzige Mannschaft, die in der Spitzengruppe des Kreisoberhauses mitmischen konnte, und ...







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