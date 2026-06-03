Ü32-Rheinlandpokal Puderbach gewinnt das Endspiel gegen Boppard mit 4:1 Michael Bongard 03.06.2026, 13:43 Uhr

i Siegerbild auch mit dem Verlierer SSV Boppard: Die SG Puderbach (rote Trikots) ist der Gewinner des Ü32-Rheinlandpokals, Kapitän und Ex-Oberligakicker Vadim Pucha (untere Reihe rechts) hält die Trophäe in den Händen. Mark Dieler

Die SG Puderbach hat zum ersten Mal den Ü32-Rheinlandpokal gewonnen. Die Puderbacher gewannen das Endspiel gegen den SSV Boppard mit 4:1.

Die SG Puderbach hat den Rheinlandpokal der Ü32-Fußballer gewonnen: Die „Alten Herren“ aus dem Kreis Neuwied gewannen das Endspiel im Bopparder Bomag-Stadion gegen Gastgeber SSV Boppard mit 4:1 (2:1).Auf den Titel können sich die Puderbacher Oldies schon etwas einbilden, denn stattliche 56 Mannschaften nahmen an dem Wettbewerb teil, der Ü32-Rheinlandpokal hat in den vergangenen Jahren deutlich an Format gewonnen.







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