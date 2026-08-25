Zu Hause gegen TuS Kirchberg Pokalspiel weckt bei SG Augst Erinnerung an 6:1-Hit Marco Rosbach 25.08.2026, 08:30 Uhr

i Rico Dillschnitter erzielte vor einem Jahr drei der insgesamt sechs Tore beim 6:1-Triumph gegen den damaligen Rheinlandligisten FV Rübenach. René Weiss

Wenn das kein gutes Omen ist: Vor einem Jahr hatte es die SG Augst in der zweiten Runde schon einmal mit einem Rheinlandligisten zu tun, der als Favorit kam und schwer geschlagen ging. Ob sich am Mittwochabend Rheinlandpokal-Geschichte wiederholt?

Wie es ist, in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals gegen eine Mannschaft aus der Rheinlandliga zu spielen, wissen sie bei der SG Augst Eitelborn. Vor einem Jahr trafen die Westerwälder als frisch gebackener Bezirksligist auf den FV Rübenach und erteilten den Gästen eine wahre Lehrstunde.







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