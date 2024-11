Fußball: Wissen zieht mit SV Eintracht Trier den einzigen Regionalligisten -Bezirksligist SG 06 Betzdorf trifft auf Oberligist Eisbachtaler Sportfreunde Pokal-Auslosung bringt Trier und Eisbachtal: Attraktive Gegner mit allerlei Historie für Wissen und Betzdorf 17.10.2024, 14:52 Uhr

i 4. Oktober 2017: Am 11. Rheinlandliga-Spieltag der Saison 2017/18 lieferten sich Betzdorfs Ersel Sahin (links, steht immer noch im SG 06-Kader) und der Ex-Eisbachtaler Moritz Hannappel ein Laufduell auf dem Bühl. Das Hinspiel endete 0:0. Im Rückspiel, dem bislang letzten Aufeinandertreffen in einem Pflichtspiel, setzten sich die „Eisbären“ mit 5:0 durch. Damals wie heute noch in deren Aufgebot: Max Olbrich und Lukas Reitz. Foto: Regina Brühl/Archiv Regina Bruehl. Regina Brühl

Die Wege in die Endspiele sind vorgezeichnet: In Koblenz wurden die Paarungen der Achtelfinals sowie die weiteren Spiele bis zum Finale im Fußball-Rheinlandpokal ausgelost. Die zwei noch verbleibenden AK-Vertreter dürfen sich auf zwei attraktive Gegner freuen, die zu den Schwergewichten im restlichen Teilnehmerfeld gehören. Während der VfB Wissen mit dem Regionalligisten SV Eintracht Trier das ranghöchste Team begrüßen wird, empfängt die SG 06 Betzdorf Oberligist Eisbachtaler Sportfreunde.

Die Umkleideräume rund um das Dr. Grosse-Sieg-Stadion dürften zumindest drei Spielern aus dem aktuellen Mannschaftskader der Trierer Eintracht noch bekannt sein. In Robin Garnier, Vincent Boesen und Dominik Kinscher (laboriert an einem Kreuzbandriss) standen im Rheinlandpokal-Finale 2015/16, welches in Wissen gegen den damaligen A-Ligisten SG HWW Emmerichenhain/Niederroßbach (heute FC HWW Niederroßbach) stattfand, drei Spieler aus dem heutigen ...

