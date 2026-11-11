Die Erwartungen bei der TuS Koblenz waren nach tollem Saisonstart viel höher, doch jetzt findet sich die Stahl-Elf im unteren Tabellenmittelfeld wieder. Auch der Abstand zu den Abstiegsrängen wird immer kürzer.

Die TuS Koblenz hat das Stadtderby gegen Rot-Weiss Koblenz mit 0:1 verloren und damit den Unmut der eigenen Fans auf sich gezogen. In der neuesten Folge sprechen die „SpoRZfreunde“ unter anderem über die sportlich schwierige Phase der Stahl-Elf und wieso es beim Stadtrivalen Rot-Weiss aktuell besser läuft. Auch ein kurzer Rundumblick auf die restlichen Oberliga-Vertreter wird gewagt: Der Ahrweiler BC kann sich nach dem 2:0-Sieg gegen Eisbachtal noch Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen, während es bei den Gästen mit nur zwei Punkten aus 16 Spielen immer düsterer aussieht.

i Unseren Fußballpodcast „SpoRZfreunde“ gibt es überall da wo es Podcasts gibt. 247Grad / Kevin Rühle

Zudem werden die Tipps der SpoRZfreunde aus der letzten Folge zum Achtelfinale im Rheinlandpokal ausgewertet und geschaut, wer mit seinen Prognosen wirklich richtig lag. Die Podcast-Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!