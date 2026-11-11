Neue SporRZfreunde-Folge
Pleite gegen Rot-Weiss: Krisenstimmung bei TuS Koblenz
Kein Vorbeikommen: Rot-Weiss Koblenz (rote Trikots) konnte sich im Stadt-Derby gegen die TuS Koblenz (gelbe Trikots) durchsetzen
Kein Vorbeikommen: Rot-Weiss Koblenz (rote Trikots) konnte sich im Stadt-Derby gegen die TuS Koblenz (gelbe Trikots) durchsetzen.
Wolfgang Heil

Die Erwartungen bei der TuS Koblenz waren nach tollem Saisonstart viel höher, doch jetzt findet sich die Stahl-Elf im unteren Tabellenmittelfeld wieder. Auch der Abstand zu den Abstiegsrängen wird immer kürzer.

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Die TuS Koblenz hat das Stadtderby gegen Rot-Weiss Koblenz mit 0:1 verloren und damit den Unmut der eigenen Fans auf sich gezogen. In der neuesten Folge sprechen die „SpoRZfreunde“ unter anderem über die sportlich schwierige Phase der Stahl-Elf und wieso es beim Stadtrivalen Rot-Weiss aktuell besser läuft. Auch ein kurzer Rundumblick auf die restlichen Oberliga-Vertreter wird gewagt: Der Ahrweiler BC kann sich nach dem 2:0-Sieg gegen Eisbachtal noch Hoffnungen auf den Klassenverbleib machen, während es bei den Gästen mit nur zwei Punkten aus 16 Spielen immer düsterer aussieht.

Unseren Fußballpodcast „SpoRZfreunde“ gibt es überall da wo es Podcasts gibt.
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247Grad / Kevin Rühle

Zudem werden die Tipps der SpoRZfreunde aus der letzten Folge zum Achtelfinale im Rheinlandpokal ausgewertet und geschaut, wer mit seinen Prognosen wirklich richtig lag. Die Podcast-Episode ist auf www.rhein-zeitung.de/sporzfreunde sowie auf allen bekannten Podcast-Plattformen zu finden. Viel Spaß beim Zuhören!

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