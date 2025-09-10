Der Favorit hat wie erwartet das Ticket für die Runde der letzten 32 Teams im Fußball-Rheinlandpokal gelöst: Oberligist und Vorjahresfinalist Rot-Weiss Koblenz setzte sich beim A-Ligisten FC Alemannia Plaidt sicher mit 4:0 durch.

Den zu erwartenden Ausgang nahm das Duell zwischen A-Ligist FC Alemannia Plaidt und Oberligist FC Rot-Weiß Koblenz am Dienstagabend in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals. Vor wohl hauptsächlich wetterbedingt nur 250 Zuschauern setzten sich die favorisierten Gäste aus der Rhein-Mosel-Stadt standesgemäß mit 4:0 (1:0) durch und buchten somit ihr Ticket für die nächste Runde.

Dass das Ergebnis nicht höher ausfiel, daran hatte – neben generell emsig arbeitenden Alemannen – vor allem FC-Schlussmann Maurice Schamber einen großen Anteil. Schamber, der beim 1. FC Kaiserslautern und beim 1. FC Saarbrücken ausgebildet wurde, vereitelte einige vielversprechende Chancen der Rot-Weißen, was auch FC-Coach Fatih Cift zu honorieren wusste.

Gastgeber verteidigen mit Mann und Maus

Auf dem engen Kunstrasen des Plaidter Pommerhofs war von Beginn klar, dass der drei Ligen höher angesiedelte Oberligist Geduld mitbringen muss. Die Hausherren verteidigten mit Mann und Maus und hielten so die Gäste zu mindestens zeitweise vom Führungstreffer fern. Wenn der Plaidter Defensivverbund dann doch mal geknackt wurde, war stets Schamber zur Stelle. Keine Abwehrchance hatte dieser jedoch beim 1:0, das nach einem unnötigen wie umstrittenen Foul an Kanata Todate im Strafraum. Den fälligen Elfmeter verwandelte der Gefoulte höchstselbst, sodass die Seiten mit einer knappen, aber hochverdienten Pausenführung gewechselt wurden. „Wir hatten die gesamte Partie über gefühlt 90 Prozent Ballbesitz und sind geduldig geblieben. Eine wirkliche Torchance aus dem Spiel heraus haben wir nicht zugelassen“, kommentierte Cift.

In Durchgang zwei wäre dem FC dann aber um ein Haar trotzdem der Ausgleich gelungen. Bei einem Freistoß von Dennis Eichhorn stand der Koblenzer Torwart Marcel Behr ein wenig zu weit vor seinem Tor, konnte den guten Versuch allerdings noch gerade eben an die Latte lenken (66.). Eine Minute später besorgte Marco Müller, der nach einer Parade Schambers am schnellsten reagierte, auf der anderen Seite dann aber das vorentscheidende 2:0 (67.). Trotz des Rückstandes und der spielerischen Dominanz muss man den Plaidtern aber zu Gute halten, dass sie sich im Anschluss nicht aufgaben, sondern weiter ebenso konzentriert wie einsatzfreudig arbeiteten.

„Es hätte auch höher ausgehen können, allerdings hat der Plaidter Schlussmann wirklich viele gute Abschlüsse klasse pariert, die nicht jeder hält.“

Rot-Weiss-Trainer Fatih Cift

Die Tore drei und vier fielen jeweils erst in der Nachspielzeit per Eckball durch Dejvi Alsela (90+1.) und Phil Thieltges (90+4.). Zufriedene Gesichter fand man dementsprechend hinterher auf beiden Seiten. „Wir haben das defensiv und als absoluter Außenseiter wirklich gut gemacht. Ich kann meiner Mannschaft zu dieser Leistung nur gratulieren“, urteilte FC-Coach Kai Wagner. Cift fand lobende Worte sowohl fürs eigene Team als auch FC-Torwart Schamber: „Wir haben die Pflichtaufgabe mit Bravour erfüllt und nie Zweifel am Sieg aufkommen lassen. Es hätte auch höher ausgehen können, allerdings hat der Plaidter Schlussmann wirklich viele gute Abschlüsse klasse pariert, die nicht jeder hält.“