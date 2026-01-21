Liveticker am Wochenende Pils-Cup lockt wieder viele Fußballfans nach Hachenburg Lukas Erbelding

Moritz Hannappel

Jona Heck 21.01.2026, 19:00 Uhr

i So sehen Sieger aus: Maximilian Strauch (links) und Fation Foniq von der SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod jubeln nach dem Gewinn des 32. Hachenburger Pils-Cup. Wer wird dieses Jahr den Titel holen? Thomas Jäger

Der Hachenburger Pils-Cup wird am Wochenende wieder zahlreiche Fußballfans in die Rundsporthalle locken. Unsere Reporter berichten von Freitag bis Sonntag in einem Liveticker vom großen Hallenturnier.

Von Freitag bis Sonntag ist es wieder so weit: Im Rahmen des Hachenburger Pils-Cups bekommen die Fans in der Rundsporthalle drei Tage lang spannenden Budenzauber zu sehen. Wer wird sich dieses Jahr den Titel schnappen? Unsere Reporter berichten ab Freitag, 17 Uhr, in einem Liveticker vom Geschehen in Hachenburg.







