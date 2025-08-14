Mitte-Bezirksligist SG Viertäler Oberwesel ist in Runde eins des Fußball-Rheinlandpokals beim Koblenzer C-Ligist SV Pfaffendorf letztlich seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Allerdings musste die Mannschaft von Rafael Sousa dabei über 120 Minuten gehen. 3:5 hieß es am Ende aus Sicht der Gastgeber, nach 45 Minuten hatte es 1:1, nach 90 Minuten 3:3 gestanden vor 170 Zuschauern. „Eine megastarke Leistung. Wir haben den Gegner überrascht und nach Kräften alles probiert. Tolle Stimmung, einfach ein echter Pokalfight“, lobte SV-Trainer Markus Schiffler. Sousa wollte die Partie schnell abhaken: „Zwei Gegentore nach Ecken, ein Torwartfehler. Wir haben es uns selbst schwer gemacht. Natürlich kommt dann Stimmung auf mit dem Hartplatz und Flutlicht, Pfaffendorf hat aufopferungsvoll gekämpft. Ich bin einfach froh, eine Runde weiter zu sein.“ Oberwesel trifft nun am 27. August auf Rheinlandligist SG Mülheim-Kärlich. Die Torfolge in Pfaffendorf: 0:1 Julian Stüber (16.), 1:1 Frank Schiffler (21.), 1:2 Max Hammen (72.), 2:2 Christian Pernak (79.), 2:3 Jonas Henzel (83.), 3:3 Dennis Bläsius (90.), 3:4 Tim Jäckel (99.), 3:5 Henzel (109.).