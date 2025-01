Die Gruppen stehen fest Penalty statt Sechs- und Zehnmeter beim Masters 06.01.2025, 18:51 Uhr

i Kirchbergs Artem Sagel donnert beim Masters 2015 Unzenbergs damaligen Torwart Nico Caspar (jetzt Laudert) den Futsal ins Gesicht. Caspar brach sich bei dem Sechsmeter die Nase – aber die Rettungstat war damals der entscheidende Schritt zum Unzenberger Masterstriumph. Nun sind bei den Männerturnieren die Sechs- und auch die Zehnmeter Geschichte, ab sofort gibt es einen Penalty. B&P Schmitt

Bei den Männer-Hallenturnieren im Kreis Hunsrück/Mosel wird weiter nach Futsal-Regeln gespielt. Allerdings wird es am 19. Januar bei der Kreismeisterschaft in Emmelshausen und am 26. Januar beim Masters in Simmern eine gravierende Änderung geben.

Die Futsal-Kreismeisterschaft (FKM) am 19. Januar in Emmelshausen und das 31. Hallenmasters um den Hans-Christmann-Pokal am 26. Januar in Simmern werfen ihre Schatten voraus: Die Gruppen sind mittlerweile eingeteilt worden. Und Hunsrück/Mosel-Spielleiter Michael Melzer hat eine gravierende Änderung zu verkünden.

