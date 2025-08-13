Für den Lautzenhausener Fußballprofi Luis Jakobi geht es am Donnerstag in Estland um den Einzug in die Play-offs der Conference League, für den Emmelshausener Profi Tristan Zobel steht erst mal eine kleine Pause an.

Der 23-jährige Mittelfeldspieler Jakobi steht seit dem 1. Juli in Diensten des amtierenden luxemburgischen Doublegewinners FC Differdingen und hat seitdem fünf Europapokalpartien absolviert. Nach dem Aus in der Champions-League-Quali gegen den FC Drita (0:1 und 2:3) aus dem Kosovo setzten sich Jakobis Luxemburger in der zweiten Runde der Quali in der Conference League gegen den walisischen Vertreter The New Saints (1:0 und 1:0) durch. In der dritten Runde der Quali verlor Differdingen daheim vor einer Woche mit 2:3 gegen den Estland-Klub Levadia Tallinn. Jakobi wurde in der 60. Minute eingewechselt. Am Donnerstag muss nun die Wende her, um die Play-offs für den Einzug in die Conference League am 21. und 28. August zu erreichen. Schafft Differdingen das Weiterkommen in Tallinn, geht es dann gegen den Verlierer der Partie in der Europa-League-Quali zwischen Steaua Bukarest und dem FC Drita. Bukarest gewann das Hinspiel in Rumänien mit 3:2. Setzt man sich im Kosovo durch, wäre kurioserweise der Verlierer FC Drita erneut der Gegner von Differdingen, wie vor vier Wochen in der Champions-League-Quali, diesmal aber „zwei Etagen“ tiefer in der Conference League.

„kicker-Note“ 3,5: Zobel spielt wieder 90 Minuten durch

Der 21-jährige Abwehrspieler Zobel kann dagegen in diesen Tagen etwas durchschnaufen. Die 3. Liga hat spielfrei wegen der ersten Runde im DFB-Pokal, für die sich sein Verein Erzgebirge Aue nicht qualifizierte. Nach dem 0:0 zum Auftakt daheim gegen Hansa Rostock musste Aue am zweiten Spieltag beim Zweitliga-Absteiger SSV Ulm eine 0:1-Niederlage verkraften. Zobel spielte wieder 90 Minuten durch und war laut der Bewertung des Fachmagazins „kicker“ drittbester Aue-Spieler (Note 3,5). Am 24. August geht es für Zobel und Aue daheim in der 3. Liga gegen Aufsteiger Havelse weiter.