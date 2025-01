SG Augst jubelt nach Traumtor Packendes Finale schließt 38. Ahrbach-Cup würdig ab 06.01.2025, 15:27 Uhr

i Jubel in Rot: A-Ligist SG Augst Eitelborn sicherte sich verdienterweise das Preisgeld und den Wanderpokal bei der 38. Auflage des Ahrbach-Cups. Andreas Hergenhahn

Budenzauber gefällig? Allein das Finale der Senioren um den 38. Ahrbach-Cup war das Eintrittsgeld wert. Letztlich entschied ein Geniestreich in der Verlängerung 38 Sekunden vor der Schlusssirene das Endspiel und rundete das Turnier gebührend ab.

Dieses Finale hatte die 38. Auflage des Ahrbach-Cups in den Sporthallen in Montabaur verdient. Ein Endspiel in der Seniorenkonkurrenz zwischen der SG Augst Eitelborn und dem SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach, das nahezu alles zu bieten hatte, was sich ein Freund des Budenzaubers wünscht.

