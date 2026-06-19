Ältester Trainer im Kreis: „Opa“ Rehbein hat noch keine Lust auf Fußball-Rente Stefan Nink 19.06.2026, 08:52 Uhr

i Manfred Rehbein (links, mit seinem Partner Kjell Gemmer) wird auch in der kommenden Runde beim B-Ligisten SG Aar-Einrich das Kommando im Training und an der Seitenlinie führen. Andreas Hergenhahn

In der heimischen Region ist Manfred Rehbein bekannt wie ein bunter Hund – und hat weiterhin keine Lust zum gemütlichen Teil überzugehen. Der 76-Jährige wird auch in der kommenden Runde die Kicker des B-Ligisten SG Aar-Einrich trimmen.

Der Fußball hat im Leben des Hahnstätters Manfred Rehbein seit jeher eine ausgesprochen große Rolle gespielt. Es gibt kaum eine Position, die der pensionierte Lehrer bei seiner liebsten Freizeitbeschäftigung noch nicht eingenommen hat: Aktiver Spieler bei seiner TuS sowie dem damaligen Oberligisten VfR Limburg 19, Trainer bei TuS Niederneisen, VfL Eschhofen, SG Holzappel/Hirschberg, SG Heringen/Mensfelden und natürlich seiner TuS Hahnstätten, ...







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