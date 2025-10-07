Pokal: Eisbachtal - Hundsangen Ohne Zeitkapsel gegen ein Stück eigene Vergangenheit 07.10.2025, 11:48 Uhr

i Mit drei Treffern hatte Eisbachtals Torjäger Jonah Arnolds am 28. August 2024 großen Anteil am 6:0-Erfolg in der Zweitrundenpartie bei der benachbarten SG Hundsangen. Am Mittwochabend kommt es zur Neuauflage des Derbys, dann geht es in Hundsangen zwischen dem Bezirksligisten und dem Oberligisten um den Einzug ins Rheinlandpokal-Achtelfinale. Andreas Hergenhahn

Es gibt Fußballspiele, bei denen es sich so verhält wie bei manchem Klassiker im TV: Man schaut sie immer und immer wieder, obwohl man den Ausgang kennt. Ob die SG Hundsangen im Rheinlandpokal-Derby gegen die Spfr Eisbachtal für ein neues Ende sorgt?

Wenn Thomas Schäfer sagt, dass wohl „beide Mannschaften nicht mit dem allergrößten Selbstvertrauen in das Spiel gehen“, dann legt er treffsicher den Finger in die Wunde vor dem Drittrundenduell im Fußball-Rheinlandpokal zwischen der von ihm trainierten SG Hundsangen/Steinefrenz-Weroth und den Sportfreunden Eisbachtal.







