Flutlicht, Derby und zwei formstarke Mannschaften – die Voraussetzungen für einen spannenden, wie intensiven Pokalabend zwischen Bezirksligist SV Oberzissen und Rheinlandligist SV Eintracht Mendig sind gegeben. Am Mittwoch (19:30 Uhr) empfängt der SVO den klassenhöheren Lokalrivalen auf dem heimischen Rasen und hofft dabei auf eine Überraschung in der zweiten Runde des Fußball-Rheinlandpokals. Die Mendiger Eintracht will dagegen ihrer Favoritenrolle gerecht werden und peilt den Einzug in die dritte Runde an.

In der Liga legten beide Mannschaften einen famosen Saisonstart aufs Parkett. Mendig sicherte sich am vergangenen Wochenende im Aufsteigerduell bei der SG Arzfeld den dritten Sieg im vierten Spiel und steht derzeit auf einem starken vierten Rang. Noch ein wenig besser lief es im Brohltal, denn das Team von Trainer Eike Mund sammelte aus vier Begegnungen insgesamt zehn Zähler.

Die Rollen sind dennoch klar verteilt, wie auch Mund bestätigt: „Mendig spielt eine Liga höher und ist dementsprechend der Favorit. Wir wollen uns aber nicht verstecken und den Gästen das Leben so schwer wie möglich machen.“

In der vergangenen Bezirksligasaison setzte sich jeweils die Eintracht durch, beide Male musste sich die Mannschaft die drei Punkte aber erkämpfen. Sowohl im Hin- als auch im Rückspiel reichte ein knappes 1:0. „Das zeugt davon, dass uns auch am Mittwochabend ein schwerer Gang bevorsteht. Wir nehmen die Favoritenrolle an, es gibt aber sicherlich angenehmere Auswärtsspiele als auf dem Oberzissener Rasen“, erklärt Mendigs Trainer Damir Mrkalj.

Verzichten müssen die Gäste auf die etatmäßige Nummer eins Robin Rohr. Für Rohr wird erneut der junge Nico Fogolin zwischen den Pfosten stehen. Zudem wird auch Nikolai Groß urlaubsbedingt fehlen. Aufseiten des SVO gibt es ebenfalls das eine oder andere Fragezeichen, Mund hat jedoch vollstes Vertrauen in seinen breiten Kader.