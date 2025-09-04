Pokal-Überraschungen kommen zwar nicht so häufig vor, aber wenn es passiert, dann ist auf der einen Seite der Jubel und auf der anderen Seite die Entäuschung groß. So passiert im Rheinlandpokal zwischen Oberzissen und Mendig.

Es hat nicht nur nach einem Pokalcoup gerochen, der Coup kam auch: Fußball-Bezirksligist SV Oberzissen hat in der zweiten Runde des Rheinlandpokals den favorisierten Lokalrivalen und Rheinlandligisten SV Eintracht Mendig mit 2:0 (0:0) bezwungen und somit für eine faustdicke Überraschung gesorgt.

„Ich habe vielleicht zu viele Wechsel vorgenommen, leider hat aber auch ein Großteil derjenigen, die in die erste Elf reingerutscht sind, ihre Chance nur bedingt nutzen können.“

Damir Mrkalj, Trainer von Eintracht Mendig

Nach drei Siegen und einem Unentschieden aus vier Ligaspielen untermauerte der SVO dabei seine bärenstarke Form auch im Pokal und darf nun auf ein großes Los hoffen. Bei der Mendiger Eintracht war die Enttäuschung hingegen groß, Coach Damir Mrkalj hatte aber auch gleich mehrere Erklärungen für das Ausscheiden parat, teilweise nahm er die Pleite auf seine Kappe: „Aufgrund der größeren Belastung in der Rheinlandliga waren wir gezwungen, zu rotieren. Ich habe vielleicht zu viele Wechsel vorgenommen, leider hat aber auch ein Großteil derjenigen, die in die erste Elf reingerutscht sind, ihre Chance nur bedingt nutzen können.“

Wechsel in der Startformation gab es auf beiden Seiten. Während SVO-Coach Eike Mund im Vergleich zum 5:0-Sieg gegen Westum/Löhndorf vier frische Spieler von Beginn an auflaufen ließ, nahmen bei den Vulkanstädtern mit Brice Braquin Mitel, Tim Montermann, Matthias Wengenroth und Pascal Zimmer ebenfalls vier Stammkräfte zunächst nur auf der Bank platz.

Aaron Seiwert markiert die Führung für Oberzissen

Der erste Durchgang verlief in puncto Torchancen komplett ereignislos. Bis auf vereinzelte Standardsituationen fiel beiden Mannschaften offensiv nicht viel ein. Die Partie war geprägt von vielen Zweikämpfen und vornehmlich langen Bällen. „In der Pause habe ich dann meiner Mannschaft noch einmal klargemacht, dass wir heute durchaus eine gute Möglichkeit haben, Mendig zu schlagen. Wir waren gut im Spiel und wollten diese Chance nicht verstreichen lassen“, meinte Mund.

So war es in der 59. Minute Aaron Seiwert, der nach einem Eckball unbedrängt die 1:0-Führung besorgte. Mrkalj reagierte und wechselte im Anschluss gleich drei seiner eigentlichen Stammspieler ein, um dann aber mit anzusehen, wie Oberzissen Gegentreffer Nummer zwei folgen ließ. Nach einer Balleroberung zog Tobias Höper aus rund 20 Metern flach und satt ins Toreck ab und ließ Eintracht-Schlussmann Nico Fogolin damit keine Chance.

„Es macht derzeit mir und der Mannschaft einfach wahnsinnigen Spaß. Natürlich gehört da auch ein wenig Glück dazu, letztlich haben wir uns die Erfolge durch harte und ehrliche Arbeit aber auch einfach verdient.“

Oberzissens Trainer Eike Mund

„Wir haben dann nochmal alles probiert, konnten den Schalter allerdings nicht mehr umlegen“, gestand Mrkalj, dessen Team ab der 77. Minute sogar in Überzahl agierte, da Oberzissens Maicol Oligschläger die Gelb-Rote Karte sah. Der SVO brachte die Führung aber gekonnt über die Zeit und sicherte sich somit den Pokalcoup. „Es macht derzeit mir und der Mannschaft einfach wahnsinnigen Spaß. Natürlich gehört da auch ein wenig Glück dazu, letztlich haben wir uns die Erfolge durch harte und ehrliche Arbeit aber auch einfach verdient“, urteilte Mund.