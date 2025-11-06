Pokal-Aus für SVO Oberzissen nutzt gegen Bitburg seine Chancen nicht Jan Müller 06.11.2025, 10:42 Uhr

i In der 82. Minute keimte beim SV Oberzissen noch einmal Hoffnung auf, als Tobias Höper (Mitte im weißen Trikot) den 1:2-Anschlusstreffer erzielte. Am Ende setzte sich aber Rheinlandligist FC Bitburg mit 3:1 durch und steht nun im Viertelfinale. Martin Gausmann. Ahr-Foto Martin Gausmann

Der SV Oberzissen ist aus dem Fußball-Rheinlandpokal ausgeschieden. Allerdings lieferte der Bezirksligist gegen Rheinlandligist FC Bitburg eine starke Leistung.

Eine weitere Überraschung im Fußball-Rheinlandpokal und der Einzug ins Viertelfinale lag in der Luft, am Ende musste sich der SV Oberzissen dem Rheinlandligisten FC Bitburg dennoch mit 1:3 (0:0) geschlagen geben. Dass die Mannschaft von Trainer Eike Mund gegen die Gäste aus der Bierstadt den Kürzeren zog, lag jedoch nicht an einem souverän aufspielenden Favoriten, sondern vielmehr an der schlechten Chancenverwertung des SVO.







