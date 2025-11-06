Oberzissen nutzt gegen Bitburg seine Chancen nicht

Der SV Oberzissen ist aus dem Fußball-Rheinlandpokal ausgeschieden. Allerdings lieferte der Bezirksligist gegen Rheinlandligist FC Bitburg eine starke Leistung.
Lesezeit 3 Minuten
Eine weitere Überraschung im Fußball-Rheinlandpokal und der Einzug ins Viertelfinale lag in der Luft, am Ende musste sich der SV Oberzissen dem Rheinlandligisten FC Bitburg dennoch mit 1:3 (0:0) geschlagen geben. Dass die Mannschaft von Trainer Eike Mund gegen die Gäste aus der Bierstadt den Kürzeren zog, lag jedoch nicht an einem souverän aufspielenden Favoriten, sondern vielmehr an der schlechten Chancenverwertung des SVO.