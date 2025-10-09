Die Entscheidung, sich das Rheinlandpokalduell zwischen dem SV Oberzissen und der SG Augst anzuschauen, hat sich gelohnt: Es gab neun Tore und einen 5:4-Sieg für den SVO.
Lesezeit 3 Minuten
Ein Pokalkrimi, wie er im Buche steht, haben sich die Bezirksligakonkurrenten SV Oberzissen und SG Augst in der dritten Runde des Fußball-Rheinlandpokals geliefert. Ständige Führungswechsel, Last-minute-Tore und insgesamt neun Treffer bekamen die rund 125 Zuschauer beim 5:4 (2:1)-Sieg des SV Oberzissen präsentiert – mehr geht nicht.