Noch sechs Partien stehen in der zweiten Runde im Rheinlandpokal aus: Eine davon geht in Oberwesel am Mittwoch über die Bühne, Gast Mülheim-Kärlich ist klar favorisiert.

Folgt die SG Viertäler Oberwesel dem Rhein-Hunsrück-Duo FC Emmelshausen-Karbach und TuS Kirchberg in die Runde der letzten 32 im Fußball-Rheinlandpokal? Das wird schwierig, denn der Bezirksliga-Aufsteiger empfängt am Mittwoch um 19.30 Uhr in Oberwesel den amtierenden Rheinlandliga-Vizemeister SG Mülheim-Kärlich.

„Das ist vermutlich nicht der Wettbewerb, den wir am Ende gewinnen werden“, schätzt Oberwesels Spielertrainer Rafael Sousa die Lage realistisch ein. Mülheim-Kärlich ist der klare Favorit am Rhein. „Eigentlich sind sie schon länger reif für die Oberliga“, sagt Sousa, aber Mülheim-Kärlich scheiterte zweimal nach Gang als Vizemeister in der Aufstiegsrunde zur Oberliga. Auch in dieser noch jungen Saison mischt das SG-Team des Ex-Karbachers Nenad Lazarevic wieder ganz oben mit, das 2:2 am Sonntag gegen Bitburg verhinderte allerdings eine Optimalausbeute von vier Siegen in vier Spielen.

A-Junior Noah Malchus erleidet Knöchelbruch

Oberwesel wartet nach der Rückkehr in die Bezirksliga noch auf den ersten Sieg. Zwei Unentschieden zum Start folgten zwei Niederlagen, die letzte am Sonntag beim 1:2 in Oberwesel gegen Untermosel Kobern-Gondorf. Mit dem Auftritt war Sousa überhaupt nicht zufrieden, aber das trat nach Abpfiff in den Hintergrund: Wegen der Personalnot hatte Oberwesel den A-Junior Noah Malchus zum ersten Mal eingesetzt. Offensivmann Malchus kam in der Halbzeit und musste nach 82 Minuten wieder raus. Die niederschmetternde Diagnose: Knöchelbruch. Malchus wird noch diese Woche operiert. „Das sind Dinge, die man nicht braucht, das tut mir unheimlich leid für den Jungen“, sagt Sousa.

Er hat in vier Meisterschaftsspielen schon 23 Mann eingesetzt, darunter zahlreiche Akteure aus der Reserve, wie Malchus aus der Jugend oder sich selbst. Gegen Mülheim-Kärlich kehren Lukas Stüber und Jonas Henzel in den Kader zurück, dafür fehlen gegenüber Sonntag Lukas Kriewel und Tim Jäckel.