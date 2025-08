Bis auf die SG Unterwesterwald hielten sich die A-Ligisten in der ersten Runde des Kreispokals des Fußballkreises Westerwald/Wied schadlos. Im Wettbewerb der C- und Reserveklassen machte der SV Rheinbreitbach III von einem neuen Projekt Gebrauch.

Traditionell startet die Pflichtspielsaison für die Kreisliga-Fußballer im Kreis Westerwald/Wied mit der ersten Runde des Kreispokals. Auch in diesem Jahr gab es neben vielen Favoritensiegen einige Überraschungen und Kuriositäten.

Kreisliga A/B

Die erste Runde hatte gleich vier reine A-Klassen-Duelle zu bieten: Bei der SG Ellingen freute sich Trainer Erhan Evrem über das 1:0 gegen seinen Heimatverein SG Herschbach-Schenkelberg; der Neuling VfL Oberbieber zog gegen den VfL Oberlahr-Flammersfeld mit 8:9 nach Elfmeterschießen den Kürzeren; der TuS Niederahr verlor nicht nur die Partie bei der SG Elbert/Horbach mit 0:1, sondern zu allem Überfluss auch noch Spielertrainer Jonas Pörtner, der nach seiner Roten Karte den Ligastart gegen Horressen verpassen wird; der VfL Wied Niederbieber setzte sich mit 2:0 beim Mitaufsteiger SV Rheinbreitbach durch. Bis auf die SG Unterwesterwald, die 3:4 beim FV Engers II verlor, hielten sich alle anderen A-Ligisten schadlos.

Sechs Begegnungen der ersten Runde stehen noch aus: SG Siershahn/Selters gegen SG DJK Neustadt-Fernthal (Di., 19.30 Uhr in Siershahn), SG Maischeid/Thalhausen gegen FV Rot-Weiß Erpel (Di., 20 Uhr in Thalhausen), Aufsteiger Malberger Kickers gegen Titelverteidiger SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach (Mi., 19.30 Uhr in Moschheim), SG Feldkirchen/Hüllenberg gegen SG Ellingen/Bonefeld/Willroth II (Mi., 19.30 Uhr in Hüllenberg), SV Rengsdorf gegen SSV Heimbach-Weis (Mi., 20 Uhr) und FC Kosova Montabaur II gegen SG Nauort/Ransbach (Mi., 20 Uhr). Weiter geht’s bereits am Mittwoch, 20. August, mit der zweiten Runde. Auch das Achtelfinale (3. September) und Viertelfinale (1. Oktober) sind noch in diesem Kalenderjahr terminiert.

Projekt „Gemischtes Spielen“ wird genutzt

Kreisliga C/Reserveklasse

Das Projekt „Gemischtes Spielen“ wurde im Fußballverband Rheinland erweitert, sodass in dieser Saison Damen auch bis zur Kreisliga A und im Kreispokalwettbewerb der Herren eingesetzt werden können. Der SV Rheinbreitbach III machte von dieser Möglichkeit direkt Gebrauch und wechselte beim 5:0-Erfolg beim TuS Gladbach in der 56. Minute Nicole Zehnpfennig ein, die in der vorigen Saison schon drei Mal in der Kreisliga C zum Einsatz kam. Eine gelungene Premiere feierte der neu gegründete SV Anadolu Selters mit dem 9:1-Erfolg bei der SG DJK Neustadt-Fernthal III. Für Neustadt III ist die Saison damit genauso beendet wie für den FSV Ebernhahn II nach dem 0:8 gegen die SG Unterwesterwald II. Beide Teams hatten für die Reserveklasse gemeldet, die aber nicht zu Stande kam mangels ausreichend Teilnehmern.

Ein Déjà-vu erlebte der SV Leubsdorf, der beim 2:7 gegen die Spvgg EGC Wirges II wie schon beim Kreispokalendspiel 2022 auf eine Mannschaft traf, die zum Großteil aus A-Jugendlichen bestand. Der höchste Sieg gelang der SG Grenzbachtal II mit dem 12:1 gegen Marienrachdorf II. Abgeschlossen wird die Runde am Donnerstag (19.30 Uhr) mit der Partie der beiden Rheinlandpokal-Teilnehmer SV Türkiyemspor Ransbach-Baumbach II gegen SG DJK Neustadt-Fernthal II.