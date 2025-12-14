Top bei der HKM in Kirchberg Ober Kostenz/Unzenberg und Eifelhöhe fahren zum Masters Nico Balthasar 14.12.2025, 15:04 Uhr

i Mit einem 2:0 gegen B-Ligist SG Eifelhöhe (graue Trikots) startete die SG Ober Kostenz/Unzenberg um Karim Ketouati in die HKM und ließ weitere Siege beim Turnier in Kirchberg folgen. A-Klässler Ober Kostenz gewann die HKM und fährt zusammen mit dem Zweiten Eifelhöhe am 17. Januar zum Masters nach Treis-Karden. Christian Kiefer

Die SG Ober Kostenz/Unzenberg ist neuer Hallenkreismeister Hunsrück/Mosel, der A-Klässler gewann das Turnier in Kirchberg vor B-Klässler SG Eifelhöhe. Nur sechs Teams machten mit, auch das Zuschauerinteresse war dürftig.

Die Hallenmeisterschaft (HKM) des Fußballkreises Hunsrück/Mosel hat einen verdienten Sieger gefunden. Die SG Ober Kostenz/Kappel/Unzenberg/Sargenroth sicherte sich in Kirchberg den Titel und damit die Qualifikation für das Masters am 17. Januar in Treis-Karden – genau wie der Zweite SG Eifelhöhe.







