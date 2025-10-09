Kreispokal 1 Hunsrück/Mosel Ober Kostenz/Unzenberg trifft in 119. und 120. Minute 09.10.2025, 10:28 Uhr

i Weiss /Eibner-Pressefoto. René Weiss

Nach den B-Klässlern Urbar/Werlau und Kastellaun/Uhler sowie den A-Klässlern Morshausen und Binningen hat sich auch A-Ligist Ober Kostenz/Unzenberg für das Viertelfinale im Kreispokal 1 qualifiziert. Und das auf den allerletzten Drücker.

Die SG Bell/Buch/ Alterkülz/Mörsdorf (Tabellenfünfter B Staffel 14) hat ganz kurz vor dem Einzug ins Viertelfinale des Fußball-Kreispokals 1 Hunsrück/ Mosel gestanden: Auf dem Kunstrasen in Kastellaun führte Gastgeber Bell bis zur vorletzten Minute der Verlängerung mit 1:0 gegen die SG Ober Kostenz/ Kappel/ Unzenberg/ Sargenroth, ehe der Zehnte der A Staffel 6 mit Toren in der 119.







Artikel teilen

Artikel teilen