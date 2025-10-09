Rot-Weiss Koblenz gewinnt 4:0 Nur Wozny und Thieltges bezwingen Laubachs starken Kees 09.10.2025, 00:44 Uhr

i Der Japaner Kanata Todate (am Ball) schüttelte mit dem Oberligisten Rot-Weiss Koblenz den gastgebenden Rheinlandligisten SV Laubach mit Finn Jordan zwar nicht leicht, aber doch klar mit 4:0 ab und steht im Achtelfinale des Rheinlandpokals. Alfons Benz

Mit einem 4:0 beim Rheinlandligisten SV Laubach schoss sich der Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz unter die letzten 16 des Rheinlandpokals. Nur einmal wackelte dieses Unterfangen kurz, aber nur so kurz wie die Latte bei einem Laubacher Schuss.

Der Qualitätsunterschied war da – und er spiegelte sich nach 90 nicht immer fußballerisch hochklassigen, aber intensiven Minuten im Ergebnis klar wider: Oberligist FC Rot-Weiss Koblenz, der immer besser in Schwung kommt, setzte sich vor 200 Zuschauern beim in der Rheinlandliga zuletzt sieg- und glücklosen SV Laubach mit 4:0 (2:0) durch und steht im Achtelfinale des Rheinlandpokals.







