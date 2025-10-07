Im Kreispokal Hunsrück/Mosel 1 steht am Mittwoch auf dem Kastellauner Kunstrasen nur ein weiteres Achtelfinalspiel an. Im Kreispokal Mosel wird am Mittwoch in Peterswald der letzte Achtelfinalist ermittelt.
Vier Achtelfinals im Fußball-Kreispokal Hunsrück/Mosel 1 sind bereits ausgetragen worden, vier müssen noch gespielt werden. Zwei sollten eigentlich am Mittwoch stattfinden, aber eine Partie wurde nun kurzfristig verlegt.Das Duell SG Niederburg/Biebernheim/Damscheid (B Staffel 9) gegen den SSV Boppard (A Staffel 6) findet nun erst am 22.