Alle Achtelfinals im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel sind absolviert, die SG Nörtershausen und der TuS Rheinböllen II haben sich als letzte Teams fürs Viertelfinale qualifiziert.
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Die SG Nörtershausen und der TuS Rheinböllen II haben als letzte Mannschaften das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) sowie im Kreispokal 2 (für C-Klässler) erreicht. Die Runde der letzten Acht wird am 9. November beim Kreisehrenamtstag Hunsrück/Mosel in Halsenbach ausgelost.