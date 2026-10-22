Kreispokal 1 und 2 Nörtershausen und Rheinböllen II buchen Viertelfinale Michael Bongard 22.10.2026, 10:11 Uhr

i Fußballkreis

Alle Achtelfinals im Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel sind absolviert, die SG Nörtershausen und der TuS Rheinböllen II haben sich als letzte Teams fürs Viertelfinale qualifiziert.

Die SG Nörtershausen und der TuS Rheinböllen II haben als letzte Mannschaften das Viertelfinale im Fußball-Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler) sowie im Kreispokal 2 (für C-Klässler) erreicht. Die Runde der letzten Acht wird am 9. November beim Kreisehrenamtstag Hunsrück/Mosel in Halsenbach ausgelost.







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