Kreispokal 1 und 2 Hu./Mosel
Nörtershausen setzt sich mit Retzmann im Derby durch
Die SG Nörtershausen/Oppenhausen (blaue Trikots) hat in der ersten Runde des Kreispokals 1 beim Lokalrivalen SSV Boppard (am Bal
Die SG Nörtershausen/Oppenhausen (blaue Trikots) hat in der ersten Runde des Kreispokals 1 beim Lokalrivalen SSV Boppard (am Ball Nijas Ilyasov) mit 3:0 gewonnen. Sein Comeback nach vier Jahren Fußball-Auszeit und damit sein Debüt für den A-Klässler Nörtershausen feierte das frühere Emmelshausener Abwehr-Ass Andi Retzmann (Mitte, hinten).
hjs-Foto

Comeback in der ersten Runde des Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel: Andreas Retzmann, früher der Abwehrchef beim TSV Emmelshausen, steht nach vier Jahren Auszeit wieder auf dem Platz – und zwar für den A-Klässler SG Nörtershausen/Oppenhausen. 

Lesezeit 4 Minuten
Der erste Teil der Partien der ersten Runde im Fußball-Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel ist absolviert, die ganz großen Überraschungen blieben im Wettbewerb für die A- und B-Klässler sowie in dem für die C-Klässler aus. Unser großer Überblick:

Kreispokal 1 (für A- und B-Klässler)

10 der 16 Plätze im Achtelfinale (am 23.
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