Comeback in der ersten Runde des Kreispokals 1 Hunsrück/Mosel: Andreas Retzmann, früher der Abwehrchef beim TSV Emmelshausen, steht nach vier Jahren Auszeit wieder auf dem Platz – und zwar für den A-Klässler SG Nörtershausen/Oppenhausen.
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Der erste Teil der Partien der ersten Runde im Fußball-Kreispokal 1 und 2 Hunsrück/Mosel ist absolviert, die ganz großen Überraschungen blieben im Wettbewerb für die A- und B-Klässler sowie in dem für die C-Klässler aus. Unser großer Überblick: