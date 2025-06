„Das war ein absolutes Fußballfest von beiden Vereinen“, war Tim Detrois, Spielertrainer der SG Birlenbach/Schönborn, nach dem Abpfiff des Finales um den Kreispokal der Ligen A/B trotz der 0:3 (0:0)-Niederlage seiner Mannschaft gegen die als Favorit gehandelte SG Bogel/Reitzenhain/Bornich begeistert vom ganzen Drumherum des Saison-Höhepunktes. „Da waren hier zwei richtige Fanmagneten aus unserem Kreis dabei, das war schon cool heute“. Fast 750 Zuschauer fanden am Samstagnachmittag den Weg an den Königstein in Gückingen, beide Fanlager hatten Choreografien, Plakate und Banner vorbereitet und sorgten für eine ausgelassene außergewöhnliche Stimmung.

BoReiBo-Trainer Luca Maus war ebenfalls angetan vom besonderen Flair und Ambiente des Kreispokal-Finales.

„Da hat man echt Gänsehaut, wenn man rauskommt. Das ist schon was Besonderes auf diesem Niveau und gibt dem Ganzen einen richtig geilen Rahmen“, freute sich auch Luca Maus, zusammen mit Andreas Nickel Trainer der Spielgemeinschaft von den Loreleyhöhen, über den so zahlreich in die Diezer Kante mitgefahrenen Anhang. Viele Supporter aus dem recht nahen Birlenbach und Umgebung waren per Marsch auf die rechte Seite der Lahn gekommen.

Dabei mussten sich die enthusiastischen Fußballfreunde zunächst einmal gedulden, denn die Partie konnte aufgrund einer Spielunterbrechung wegen eines Gewitters im vorangegangenen C-Finale erst mit rund einer Stunde Verspätung angepfiffen werden. Um 18 Uhr ließ sich dann aber wieder die Sonne rund um den Königstein blicken, und es konnte unter der Leitung von Phillip Renger und seinen Assistenten endlich los gehen.

Trotz viel Ballbesitzes kaum zwingenden Torgelegenheiten

„Wir hatten uns einen strukturierten Aufbau vorgenommen. Das ist uns insbesondere in der zweiten Halbzeit gelungen. Auch vor der Pause hatten wir schon mehr Spielanteile, haben es allerdings da noch nicht konsequent zu Ende gespielt“, so Andreas Nickel von der SG Bogel nach der Partie. Seine Mannschaft bemühte sich um einen geordneten Spielaufbau und verzeichnete zwar mehr Ballbesitz, doch es sprangen außer zwei Distanzschüssen keine zwingenden Torgelegenheiten heraus. Diese gab es dafür auf der Gegenseite. Die Birlenbacher und Schönborner starteten mutig und konnten sich, angeführt von Kapitän und Spielmacher John Roßtäuscher, das eine oder andere Mal bis in den gegnerischen Strafraum kombinieren, scheiterten aber mit ihren Abschlüssen. „Wir haben in der ersten Halbzeit noch gut dagegengehalten, dann hat es sich aber so ein bisschen angekündigt, das hier das erste Tor das Spiel entscheiden wird und dann ist es natürlich schwierig, gegen die beste Mannschaft aus dem Kreis nochmal zurückzukommen. Sie haben schon eine große Qualität und vor allem hohe Effizienz vor dem Tor“, musste Detrois zugeben.

i Mit mehreren Bussen und in unzähligen privaten Fahergemeinschaften hatten sich die Fans aus Bogel und Umgebung aufgemacht, um ihre Mannschaft in Gückingen zu unterstützen. Aber auch der Support der Birlenbacher und Schönborner am Königstein war außergewöhnlich. Andreas Hergenhahn

Dies zeigte sich kurz nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte der Begegnung, als Jannik Schmidt bei der ersten nennenswerten Offensivaktion seiner Mannschaft vor dem gegnerischen Gehäuse die Übersicht behielt. Schmidt legte die Kugel quer zum mitgelaufenen Routinier Tim Friedrich, der zur umjubelten 1:0-Führung für BoReiBo einschob (49.). Mit einem Kunstschuss aus gut und gerne 40 Metern sorgte Nils Baier dann bereits kurz darauf für die Vorentscheidung. Nach einer Balleroberung an der Mittellinie sah Baier, dass sich Birlenbachs erfahrener Keeper Alexander Groß zu weit vor seinem Kasten aufhielt, nutzte dies eiskalt aus und brachte mit dem 2:0 die eigenen Zuschauer zum Toben (56.).

Für den Schlusspunkt sorgte anschließend Flügelstürmer Laurenz Beilstein, der sich über Außen zunächst entschlossen durchsetzte, dann vor dem Kasten die Nerven behielt und per gefühlvollem Heber zum 3:0 vollendete (74.).

„In der zweiten Halbzeit kam dann bei uns die nötige Zielstrebigkeit dazu. Wir hatten ein großes Chancenplus, mehr Spielanteile und haben dann auch die verdienten Tore gemacht“, zeigten sich Maus und Nickel nach dem gefeierten Pokalsieg hochzufrieden mit der Leistung ihrer Elf.

SG Birlenbach/Schönborn: Groß – Schunk (67. Appenzeller), M. Detrois, Motz, Krekel – Ebertshäuser (76. Schnebeck), Weingart, Roßtäuscher, Anzalone (61. Chulie), Braun – T. Detrois.

SG Bogel/Reitzenhain/Bornich: Dreger – Maus, Huth, Schaab-Lorch (42. Breithaupt), Beilstein – Baier (87. Balzer), Frank, R. Zimmermann (55. Gothier), Henseleit, Friedrich (79. Müller) – Schmiedt (76. L. Zimmermann).

Schiedsrichter: Philipp Renger. Assistenten: Moritz Schön und Lennart Zwanziger.

Tore: 0:1 Tim Friedrich (49.), 0:2 Nils Baier (56.), 0:3 Laurenz Beilstein (74.).

Besonderheiten: Rote Karte gegen Birlenbachs Ben Appenzeller (75., grobes Foulspiel), Gelb-Rote Karte gegen Birlenbachs Tim Detrois (90. +1, wiederholtes Foulspiel).

Zuschauer: 750.