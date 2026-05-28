Kreispokalfinale Ww/Sieg Niederfischbach will Schönstein nicht unterschätzen Moritz Hannappel 28.05.2026, 14:00 Uhr

i Zweimal gab es das Finalduell des Kreispokals der A- und B-Klassen in dieser Saison natürlich auch in der Liga. Auf dem Schönsteiner Hartplatz siegten die Sportfreunde (in Gelb) mit 2:0. In Niederfischbach revanchierten sich die Adler (weiße Trikots) mit einem 3:0-Heimsieg auf Kunstrasen. Manfred Böhmer/balu

Am Freitagabend küren die Kreisligisten aus dem Fußballkreis Westerwald/Sieg ihre Pokalsieger. Nach dem „kleinen“ Finale der C-Ligisten, bei der sich vor allem eine Mannschaft auf heimische Unterstützung freuen kann, duellieren sich zwei A-Ligisten.

An diesem Freitag ist der Kunstrasenplatz in Weitefeld Schauplatz für die Kreispokalfinalspiele des Fußballkreises Westerwald/Sieg. Zumindest im Wettbewerb der A/B-Klassen sollte die Favoritenrolle verteilt sein. Im Wettbewerb der C-Klassen kann zudem einer der Finalisten für sein zweites „Finale“ nur drei Tage später proben.







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