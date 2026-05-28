Am Freitagabend küren die Kreisligisten aus dem Fußballkreis Westerwald/Sieg ihre Pokalsieger. Nach dem „kleinen“ Finale der C-Ligisten, bei der sich vor allem eine Mannschaft auf heimische Unterstützung freuen kann, duellieren sich zwei A-Ligisten.
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An diesem Freitag ist der Kunstrasenplatz in Weitefeld Schauplatz für die Kreispokalfinalspiele des Fußballkreises Westerwald/Sieg. Zumindest im Wettbewerb der A/B-Klassen sollte die Favoritenrolle verteilt sein. Im Wettbewerb der C-Klassen kann zudem einer der Finalisten für sein zweites „Finale“ nur drei Tage später proben.