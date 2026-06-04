2:1-Sieg gegen Schönstein Niederfischbach streckt den Pokal verspätet in die Höhe Jens Kötting 04.06.2026, 09:27 Uhr

i Der SV Adler Niederfischbach ist der Gewinner des Kreispokals der A- und B-Klassen Ww/Sieg. Manfred Böhmer/balu

Der SV Adler Niederfischbach hat es im zweiten Anlauf geschafft. Nach dem Spielabbruch des Kreispokalfinales am Freitagabend durfte die Mannschaft von Trainer Tobias Hirth die Trophäe wenige Tage später in die Höhe strecken.

Der SV Adler Niederfischbach ist Bitburger-Kreispokalsieger der A-/B-Klasse Ww/Sieg der Saison 2025/2026. Nachdem die erste Partie gegen die Sportfreunde Schönstein am Freitagabend aufgrund eines Gewitters beim Stand von 2:0 für die Niederfischbacher in der 49.







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