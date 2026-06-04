Der SV Adler Niederfischbach hat es im zweiten Anlauf geschafft. Nach dem Spielabbruch des Kreispokalfinales am Freitagabend durfte die Mannschaft von Trainer Tobias Hirth die Trophäe wenige Tage später in die Höhe strecken.
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Der SV Adler Niederfischbach ist Bitburger-Kreispokalsieger der A-/B-Klasse Ww/Sieg der Saison 2025/2026. Nachdem die erste Partie gegen die Sportfreunde Schönstein am Freitagabend aufgrund eines Gewitters beim Stand von 2:0 für die Niederfischbacher in der 49.